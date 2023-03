L’Irlande dispose de la Lettonie en amical

Irlande 3-2 Lettonie

Buts : O’Dowda (6e), Ferguson (17e), Ogbene (65e) pour l’Irlande // Uldriķis (33e), Zjuzins (45e+1) pour la Lettonie

À cinq jours de défier les Bleus, l’Irlande se rode encore.

En amical ce mercredi soir à Dublin, les Boys in Green ont dû patienter une bonne heure avant de se défaire d’une accrocheuse équipe lettone (3-2).

Tout avait pourtant démarré sur les chapeaux de roues pour les hommes de Stephen Kenny : sur un centre de Will Smallbone, Callum O’Dowda surgit pour placer une tête plongeante imparable (1-0, 6e). La foudre verte tombe une fois, puis une deuxième quand Smallbone décale le capitaine Matt Doherty qui centre au second poteau. Le ballon lobe Pāvels Šteinbors, Michael Obafemi remise pour la jeune pépite Evan Ferguson qui fait le break pour sa première cape avec les A (2-0, 17e). On se dit alors que la soirée va être longue pour la Lettonie, 133e nation au classement FIFA. À tort : d’une sublime frappe en lucarne aux trente mètres, Roberts Uldriķis réduit l’écart (2-1, 33e) avant qu’Artūrs Zjuzins n’égalise juste avant la pause d’une frappe puissante à l’entrée de la surface mal jaugée par Kelleher (2-2, 45e+1).

La douche est froide pour les Irlandais, qui vont revenir les armes à la main en seconde période pour faire basculer la rencontre. Pratiquement à sens unique, le second acte va se débloquer autour de l’heure de jeu. Une minute après avoir pénétré sur le rectangle vert, le virevoltant Michael Johnston fracasse le montant droit de Šteinbors, mais Chiedozie Ogbene a bien suivi pour offrir la victoire à l’Irlande (3-2, 65e).

Il va falloir montrer un autre visage face à la France pour espérer autre chose, côté irlandais.

Irlande (3-5-2) : Kelleher – O’Shea, Collins, Omobamidele – Doherty, Molumby, Smallbone, Browne, O’Dowda – Obafemi, Ferguson. Sélectionnneur : Stephen Kenny.

Lettonie (4-4-2) : Šteinbors – Sorokins, Černomordijs, Balodis, Savaļnieks – Cigaņiks, Tobers, Zjuzins, Ikaunieks – Uldriķis, Gutkovskis. Sélectionnneur : Dainis Kazakevics.

