Les Pays-Bas s'offrent le pays de Galles de bois

Pays de Galles (5-3-2) : Ward (A.Davies, 46e) - Roberts, Mepham, Rodon, B.Davies, Norrington-Davies - Levitt (Smith, 68e), Morrell (Colwill, 60e), Wilson - Johnson (Matondo, 77e), James (Bale, 77e). Sélectionneur : Robert Page.

Pays-Bas (3-4-3) : Flekken - Teze, De Vrij, De Ligt (Martins Indi, 84e) - Hateboer, Koopmeiners, Schouten (De Jong, 67e), Malacia - Lang (Til, 90e+1), Weghorst, Gakpo (Bergwijn, 67e). Sélectionneur : Louis van Gaal.

CB

Les lendemains de fête ne sont pas les plus faciles à négocier, et le pays de Galles le vérifie à ses dépens. Trois jours après s'être qualifiés pour leur premier Mondial depuis 64 ans , les Dragons chutent à domicile face aux Pays-Bas, récents vainqueurs de la Belgique , au terme d'un match qui n'a d'officiel que le nom. Petit rythme, petite ambiance, équipes largement remaniées : le spectacle à Cardiff n'est guère enthousiasmant, et l'on ne retient du premier acte - à l'avantage des Gallois - que l'erreur de relance de Joe Rodon qui rattrape finalement sa bévue face à Noa Lang (8), et le sauvetage de Chris Mepham devant un Cody Gakpo parti à toutes enjambées pour aller défier Danny Ward (45).Et puisque Rob Page décide de donner une allure définitivement amicale à la partie, il remplace son gardien à la pause. Tout juste entré en piste, Adam Davies prend la foudre sur une frappe croisée de Teun Koopmeiners - décalé à l'entrée de la surface par le néophyte Jerdy Schouten - venue se loger dans le petit filet. 40 minutes de néant total plus tard et à l'orée du temps additionnel, Rhys Norrington-Davies, placé aux six mètres, relance le pays de Galles de la tête sur un centre au cordeau, expédié depuis la droite par Connor Roberts. Les Dragons croient bien sauver le point du nul, mais c'est compter sans desà réaction qui remettent le bleu de chauffe dans la foulée. Sur l'engagement, Tyrell Malacia trouve le crâne de Wout Weghorst, qui rend finalement les trois points aux NéerlandaisPremière manche en faveur des Bataves qui restent en tête de la poule A4 devant la Belgique et la Pologne. Revanche prévue dès mardi, aux Pays-Bas.