Les Pays-Bas arrachent la victoire face à l'Ukraine

Dans une rencontre spectaculaire et très plaisante, les Pays-Bas sont allés chercher les trois points à l'arrache contre l'Ukraine grâce à un énorme Denzel Dumfries (3-2). Dommage pour les coéquipiers d'Andriy Yarmolenko, qui avaient réussi à faire leur retard de deux buts en moins de cinq minutes.



Un Bushchan cinq étoiles

Le Gini de Wijnaldum, le culot de Yarmolenko

Pays-Bas (3-5-2) : Stekelenburg - De Vrij, Timber (Veltman, 88e), Blind (Aké, 64e) - Dumfries, F. De Jong, Wijnaldum, De Roon, Van Aanholt (Winjdal, 64e) - Depay (Malen, 90e), Weghorst (L. De Jong, 88e). Sélectionneur : Frank de Boer.



Ukraine (4-3-3) : Bushchan - Karavaïev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Zoubkov (Marlos, 13e)(Shaparenko, 64e). Sélectionneur : Andreï Chevtchenko.

85minute à l'Amsterdam ArenA. Alors que les Pays-Bas ont vu l'Ukraine recoller au tableau d'affichage à l'entrée du dernier quart d'heure, Denzel Dumfries choisit de devenir le grand bonhomme de cette rencontre folle en assommant les hommes d'Andriy Shevchenko d'un coup de casque salvateur. Grands favoris du groupe C, lessignent donc leur grand retour dans une compétition internationale de la meilleure des manières, après avoir loupé le wagon de l'Euro 2016 et du Mondial 2018. Pourtant, ce succès a été difficile à arracher, tant les potes de Gini Wijnaldum ont longtemps buté sur le portier ukrainien avant de trouver la faille au retour des vestiaires.Portés par son public, les Pays-Bas ne mettent pas trente ans avant de se montrer dangereux. Arme offensive numéro 1 des, Memphis Depay donne un premier frisson à la défense ukrainienne avec une première frappe captée en deux temps par Georgiy Bushchan après une course folle du futur ex-Lyonnais (2). Dominateurs, les Néerlandais se créent les meilleures opportunités dans les 45 premières minutes. Denzel Dumfries se montre trop tendre dans la foulée après un service génial de Gini Wijnaldum (5), avant de louper une tête presque immanquable avant la pause (40). Le capitaine néerlandais est omniprésent dans le premier acte et n'est pas loin d'ouvrir le score, mais sa volée est sortie par un Georgiy Bushchan dans tous les bons coups. Un manque d'efficacité qui aurait pu coûter cher. Si la bande de Shevchenko est dominée, elle ne manque pas de culot, à l'image de Roman Yaremchuk, auteur de deux talonnades dangereuses pour Andriy Yarmolenko dans la surface des Pays-Bas.Comme en première période, les Néerlandais appuient sur l'accélérateur dès le retour des vestiaires. Et qui de mieux que Georginio Wijnaldum pour faire péter le verrou ukrainien. Le néo-Parisien se montre opportuniste sur un centre de Denzel Dumfries mal dégagé par Georgiy Bushchan pour libérer l'Amsterdam ArenA. Cette ouverture du score décoince les fesses des Pays-Bas, qui ne tardent pas à doubler la mise par l'intermédiaire de Wout Weghorst, à l'affût d'une énième percée de Denzel Dumfries sur le côté droit. Si tranquille pendant les trois quarts de la partie, les Néerlandais réalisent un dernier quart d'heure calamiteux lorsque Andriy Yarmolenko décide de nettoyer la lunette de Martin Stekelenburg après un une-deux avec Roman Yaremchuk. Un avertissement suivi cinq minutes plus tard de la punition, puisque l'Ukraine parvient à égaliser grâce à Roman Yaremchuk, décidément dans tous les bons coups. L'attaquant de La Gantoise catapulte un coup franc parfaitement botté par Ruslan Malinovskyi et offre l'égalisation aux Ukrainiens. Mais ça, c'était avant l'éclair de Denzel Dumfries, le sauveur des, qui font un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale de l'Euro.