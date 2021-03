Les footballeurs sénégalais réagissent aux émeutes qui déchirent leur pays

La démocratie de notre pays est mise en mal, la sécurité de nos compatriotes est en danger, nos jeunes sont en train de mourir. Non à l’injustice et à l’oppression. Nous appelons au calme et à là sérénité. Qu’Allah nous protège et repande la paix dans les cœurs #DiamRek pic.twitter.com/QjFpAzaDVZ — Mamadou Lamine Gueye (@Laminegueye98) March 4, 2021

Pas de violence, c’est triste de voir notre magnifique pays comme ça pic.twitter.com/FxVJRBGoEw — Keita Balde (@KeitaBalde) March 4, 2021

FG

Une situation chaotique et désolante.L'atmosphère est très tendue depuis ce mercredi au Sénégal. À la suite de l’arrestation du député Ousmane Sonko, principal opposant politique du gouvernement en place, alors qu’il se rendait au tribunal de Dakar pour être jugé dans une affaire d’accusation de viol sur une employée d’un salon de massage, des émeutes ont éclaté dans la capitale du pays. Un climat de chaos et de violence entre les forces de l’ordre et les partisans de Sonko, engendrant officiellement la mort d’un jeune manifestant de vingt ans.Des heurts qui ont fait réagir plusieurs joueurs sénégalais. Parmi eux, l’attaquant du FC Metz Mamadou Lamine Gueye a publié un message sur Twitter dans lequel il fait part de son inquiétude et sa consternation :Le Sénégalais de 22 ans a également appeléD'autres joueurs, comme Keita Baldé, Modou Sougou ou encore Pape Matar Sarr, ont quant à eux fait part de leur tristesse de voir ces drames se produire dans leurDe nouvelles manifestations sont attendues ce vendredi au Sénégal.