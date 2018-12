Les fêtes de Noël, un calvaire pour les amateurs du foot

SOFOOT.com // Joyeux Noël !

Chaque année arrive en France une période étrange pour les deux millions et quelques de gars et de filles qui persistent à taper le ballon pour leur plaisir : ils doivent penser et parler d’autre chose le temps d’un repas en famille. Et redevenir, si cela est possible, des Français comme les autres avec toutes les incompréhensions et approximations qui entourent ce sport dans la majorité des foyers.

