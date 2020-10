Les fans refusent que Chiesa porte le brassard

Pendant le match on a pu voir que Chiesa portait le brassard de capitaine classique et non celui en hommage à Astori que portent habituellement Pezzella et Ribéry. On apprend dans la Gazzetta que les ultras de la Fiorentina lui ont interdit de porter celui à l'effigie d'Astori pic.twitter.com/9oS45UBkYc — FrSerieA (@FrSerieA) October 2, 2020

QB

FederiKO.En l'absence de Franck Ribéry, capitaine lors des deux premières journées, Federico Chiesa portait le brassard de la Fiorentina ce vendredi soir lors de la défaite contre la Sampdoria (1-2). Un brassard différent de celui arboré habituellement, où figurent les initiales et le numéro de maillot de l'ancien capitaine Davide Astori, décédé d'une crise cardiaque en mars 2018 Sauf qu'il y a un hic. Et pour cause : comme le rapporte la, les ultras de lase seraient opposés à ce que Chiesa porte ce brassard particulier puisqu'il devrait rejoindre prochainement la Juventus, grand rival du club florentin.