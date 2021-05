Les clubs de la Superligue attaquent la FIFA et l'UEFA en justice

MDR

La guerre des trois aura bien lieu.Ils avaient indiqué qu'ils ne se laisseraient pas faire et ont bien mis leur menace à exécution. Le Real Madrid, le Barça et la Juventus ont attaqué l'UEFA et la FIFA, accusant ces dernières de violer les règles de la concurrence de l'Union européenne.C'est la Cour de justice de l'UE elle-même, saisie à travers le tribunal de commerce de Madrid, qui a confirmé l'information ce lundi. Une décision qui tombe moins de trois semaines après que l'UEFA a elle-même ouvert une enquête concernant les trois clubs frondeurs. Voir notre football décortiqué par les tribunaux , franchement, on a vu mieux.