Les Bleus se mettent en marche contre la Côte d'Ivoire

L'équipe de France emporte sur le buzzer son match contre une Côte d'Ivoire intéressante. Pour tirer de grandes conclusions, il faudra attendre, mais les sourires seront ce soir sur les visages de Giroud (buteur) et des novices lancés dans le grand bain (Nkunku, Saliba et Clauss).

La démarche des Éléphants

Tchouaméni à qui sait attendre

France (3-4-1-2) : Lloris - Koundé, Varane (Saliba, 59e), L. Hernández - Coman (Clauss, 89e), Pogba (Rabiot, 89e), Tchouaméni, T. Hernández - Griezmann (Guendouzi, 75e) - Nkunku (Ben Yedder, 75e), Giroud. Sélectionneur : Didier Deschamps.



Côte d'Ivoire (4-3-3) : B. Sangaré - Aurier, Boly, Bailly (Kossounou, 68e), Konan - I. Sangaré (Akouoko, 76e), Kessié, Seri - Zaha (Gradel, 84e), Haller (Konaté, 84e), Pépé (Cornet, 84e). Sélectionneur : Patrice Beaumelle.

C'était un soir pour prendre des notes. Pour plus tard, évidemment. Pour certains, ce match de reprise internationale était même l'occasion de prendre rendez-vous. Pour plus tard, faut-il le rappeler. Et pour cette rencontre amicale, quoiqu'engagée pendant une bonne heure, certains messages ont pu être passés. Si Coman et Griezmann ont seulement rappelé leur aisance, ce sont bien Christopher Nkunku et Olivier Giroud qui ont certainement le plus marqué de points dans l'esprit de Didier Deschamps. Tout comme Aurélien Tchouaméni, monté au panneau pour offrir la victoire dans le temps additionnel. Il faudra bien évidemment revoir ces belles promesses dans un match à enjeu et avec le retour des tauliers Mbappé, Benzema et Kanté. Mais plus tard, donc.Nicolas Pépé voulait danser, ce soir à Marseille.comme les désignait son sélectionneur Patrice Beaumelle. Alors Pépé a dansé. L’ailier d’Arsenal a symbolisé à lui seul cette Côte d’Ivoire, certes blessée par une CAN décevante et son élimination pour le Mondial, qui voulait croquer à pleines dents dans cette rencontre de gala. Profitant des fixations de Zaha et des déviations de Haller, l’ancien du LOSC a coup sur coup tenté de servir sur un plateau Kessié — rattrapé par la manche par Tchouaméni —, a alerté Lloris du gauche, avant de se jouer des frères Hernández pour ouvrir le score du droit et dans un angle fermé. Les grappes de supporters ivoiriens pouvaient alors lui emboîter le pas. Mais c’était compter sans un autre pépé flingueur, Olivier Giroud, venu remettre son nom en haut de l’affiche, une poignée de minutes plus tard.Si Griezmann s’était déjà emparé de sa baguette, si Coman et Nkunku ( pour sa première cape ) se chargeaient de secouer les lignes, le Milanais profitait alors de l’activité intense de son partenaire en club, Theo Hernández, pour marquer son retour en sélection d’un but. Las de voir sa troisième tentative de frappe être repoussée par Sangaré, le piston a alors envoyé l’Olive dans les airs, pour piquer une tête à bout portant comme il les aime. Wilfried Zaha et Christopher Nkunku auront bien l’occasion de faire bouger le tableau de marque, mais la lourde frappe de l’un et la reprise de la tête de l’autre — sur un cadeau de Griezmann au coup franc — échouent au-dessus de la transversale.À la reprise, les 62 000 spectateurs marseillais pouvaient se languir devant les bégaiements de Theo Hernández, seul face au cadre, s’émerveiller devant le récital de Pépé et ovationner les entrants et protégés du Vel’, William Saliba et Matteo Guendouzi. Pourtant, ce sont surtout les gardiens qui se mettent en lumière : Hugo Lloris se fend de deux belles horizontales pour stopper les frappes de Konan puis Aurier, alors que Badra Ali Sangaré frustre Griezmann, à la retombée d’un centre au cordeau de Coman. Tout le monde en a pour son argent ? Non : Olivier Giroud croit sortir tout ce petit monde de sa balade digestive, mais sa tête s'écrase sur l'héroïque Sangaré, le même qui lui conteste une reprise glissée au second poteau. Pour que le Vélodrome ne reste pas sur sa faim, c'est finalement Aurélien Tchouaméni qui s'élève au-dessus de la mêlée pour reprendre un ultime corner de Guendouzi, pour son premier but en sélection. Un happy-end, bien que cruel pour les Ivoiriens, qui n'a qu'une seule conséquence : voilà les Bleus bien lancés pour 2022.

Par Mathieu Rollinger, au Stade Orange Vélodrome