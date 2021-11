Les Bleues collent un set au Kazakhstan et poursuivent leur sans-faute

France féminine (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Périsset, Cissoko, Tounkara (Mbock, 79e), Bacha - Bilbault (Matéo, 60e), Toletti (Geyoro, 60e), Dali - Cascarino (Baltimore, 46e), Katoto (Gauvin, 46e), Asseyi. Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Kazahstan féminine (5-4-1) : Saratovtseva - Sadykova (Nizamutdinova, 85e), Kozhakhmet, Nurusheva, Burova, Vlasova - Turlybekova, Zhanatayeva, Aitymova, Satygaliyeva - Kubessova. Sélectionneur : Kaloyan Petkov.

Les Bleues reçues cinq sur cinq.L'équipe de France féminine a poursuivi sa promenade de santé en écrasant le Kazakhstan à Vannes (6-0). Les joueuses de Corinne Diacre ont attaqué fort d'entrée de match et ont pu compter sur une belle prestation de Selma Bacha. Titulaire pour sa première sélection, la Lyonnaise a été impliquée sur deux buts en première période, en centrant pour Asseyi sur l'ouverture du score et en servant parfaitement Cascarino sur le but de Périsset. Entre-temps, les Françaises avaient fait le break par la numéro 20 des Bleues et par l'inusable Marie-Antoinette Katoto, auteure de son 9but dans cette campagne de qualification.Toujours autant dominatrices au retour des vestiaires, les Bleues ont réduit leur tarif, en ne marquant que de deux pions supplémentaires. Valérie Gauvin a marqué sur penalty son premier but depuis le 23 octobre 2020, avant que Kenza Dali ne termine le boulot sur une frappe de loin. Mais l'évènement de cette fin de match restera le retour de Griedge Mbock, qui a disputé son premier match en équipe de France depuis mars 2020.Un score de tennis et une préparation idéale avant le match décisif face au pays de Galles, ce mardi.