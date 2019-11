Lens nouveau leader, Sochaux recolle

Vainqueur sur le tard de Lorient (1-0), Lens prend les commandes de la Ligue 2 à égalité avec Ajaccio et Troyes. Désormais quatrièmes, les Merlus voient un Sochaux reparti avec les trois points de Niort (0-2) revenir à deux longueurs. Surpris en début de match, Clermont a manqué l'occasion d'accrocher le bon wagon face au Mans (0-1). Comme Grenoble qui, réduit à neuf, a assuré l'essentiel face au Paris FC (0-0), toujours lanterne rouge.

Anecdotique, cette place de leader après treize journées ? C'est ce qu'affirment Philippe Montanier et Christophe Pélissier, dans l'avant-match. Mais à voir leurs 22 joueurs remontés comme des coucous dès les premières secondes de la partie, ni les Lensois ni les Lorientais ne veulent laisser filer cette opportunité. Secoués en début de rencontre, à l'image de cette dixième minute où Sotoca délivre un centre fuyant et où les Lensois réclament un péno en vain, les Merlus mettent progressivement le pied sur le ballon dans un premier acte intense et âpre. Mais se retrouvent en danger à chaque offensive artésienne, comme sur ces deux duels gaufrés par Robail devant Nardi (24, 25).De quoi faire perdre la boule à Philippe Montanier, qui quitte son banc alors qu'il s'apprête à prendre un jaune et écope donc d'un rouge après l'entracte (50). C'est donc des tribunes que le coach assiste à cette claquette de Leca sur un enroulé de Cabot (52), et à l'entame de deuxième période pleine d'envie de ses hommes. Mais le centre dangereux d'Haïdara ne trouve pas preneur, la tête de Cahuzac n'est pas cadrée et le lob lointain de Mauricio manque de justesse. Longtemps indécise, la partie finit par basculer sur une main involontaire d'Abergel qui offre à Mauricio l'ouverture du score sur penalty. Sauvés par Leca devant Wissa (87), les Lensois mettent fin à une disette de plus de trente ans face à Lorient à Bollaert. Et en profitent pour prendre les commandes du championnat., comme le nombre de matchs sans victoire à la maison face à Lorient pour le Racing... avant le coup d'envoi.Une claque infligée à Nancy, puis une série de cinq matchs sans revers : véritable équipe à réaction, Sochaux s'est systématiquement relevé après avoir perdu cette saison. Mais les Lionceaux, battus et délogés du podium par Ajaccio la semaine dernière, tardent à se refaire la cerise à René Gaillard. Dominés par des Niortais en mal de succès depuis fin août, les hommes d'Omar Daf concèdent même un penalty en début de match. Frappé en force par Sissoko, et superbement détourné par Prévot (9). Mieux lunés après le repos, les Sochaliens se remettent définitivement la tête à l'endroit après l'heure de jeu.Frustré par la barre dès le retour des vestiaires (46), Victor Glaentzlin claque un extér' devant Allagbé et s'offre ainsi son premier but en Ligue 2 sur un service de Daham (0-1, 60). Plusieurs fois dangereux auparavant, Livolant, mis sur orbite par Thioune, ouvre à son tour son compteur buts face à un Allagbé blessé sur cette action (0-2, 64) et remplacé par Braat. Rejoint hier par Guingamp, Sochaux conforte donc sa cinquième place et revient même à deux points du quatrième, Lorient., comme le nombre de matchs consécutifs sans victoire pour Niort, qui n'a plus que trois points d'avance sur la zone rouge.Honteux de son propre aveu et clairement sous pression après en avoir pris huit à Nantes (8-0) mercredi en Coupe de la Ligue, Mécha Baždarević tape dans la fourmilière, effectuant neuf changements dans son onze de départ pour reconduire l'équipe... qui en a pris quatre contre Caen (2-4), la semaine dernière. Un concept discutable, mais qui porte ses fruits en première période où le Paris FC tient le ballon et le 0-0 jusqu'à la pause. Sans solution face au bloc parisien, le GF38 perd progressivement les pédales. À l'image de Charles Pickel, qui écope d'une deuxième biscotte pour un vilain geste dès la demi-heure de jeu (32).Guère plus inspirés après le repos, les Grenoblois se retrouvent même rapidement à neuf après l'exclusion de Coulibaly pour une vilaine faute sur Lopez (52). Un boulevard pour le PFC, et dont les Franciliens sont à deux doigts de profiter sur un penalty arraché par Timité. Mais Maubleu écarte du pied le tir d'Armand (79), avant d'écœurer Lopez (81) et le même Armand (83). Paris loupe donc l'occasion de remporter un troisième succès cette saison, et de céder sa place de lanterne rouge à Orléans. Quand ça veut pas..., comme le nombre de matchs consécutifs sans défaite pour Grenoble.Trois succès sur les quatre derniers matchs, dont un de prestige en Coupe de la Ligue mardi face à Nice (3-2) : Le Mans est sur son petit nuage, et cela se voit dès les premières minutes au Stade des Alpes. Malgré six changements dans le onze de départ, les Manceaux prennent ainsi les devants sur leur première occasion par Gope-Fenepej, prompt à exploiter une relance plein axe des Clermontois (0-1, 4).Titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 2 dans la cage mancelle, Pierre Patron tient à faire honneur à son blase. Le portier sarthois se montre ainsi intraitable devant Gomis (10) et Berthomier (13), avant d'être sauvé par sa barre sur un centre de Nsimba (34). En supériorité numérique dans la dernière demi-heure de jeu après l'expulsion de Gastien (59), les Manceaux tiennent bon jusqu'au bout et quittent la zone rouge aux dépens de Châteauroux., comme le ratio de succès des Manceaux sur les cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues.