Lens assure le minimum face à Auxerre

Samba - Gradit, Danso, Medina (Machado, 73e) - Frankowski (Le Cardinal, 90e+1), Fofana, Abdul Samed, Haïdara - Sotoca (Thomasson, 90e+1), Da Costa (Claude-Maurice, 66e), Openda (Saïd, 66e). Entraîneur : Franck Haise.



Costil - Zedadka, Jeanvier, I. Touré, Raveloson - M'Changama (Sakhi, 77e), B. Touré, Autret (Jubal, 69e) - Hein (Sinayoko, 77e), Perrin (Abline, 83e), Niang (Da Costa, 77e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Quelle affiche c'était il y a vingt ans.Sans briller particulièrement, Lens s'est défait d'Auxerre ce samedi à Bollaert. Face à une équipe bourguignonne recroquevillée, le RCL contrôle l'entame de match. C'est d'abord Przemysław Frankowski, sous la pluie artésienne, qui centre depuis la droite vers Florian Sotoca. L’ancien Grenoblois est démarqué, mais ne peut qu’effleurer le ballon de la tête (8). Les Icaunais reprennent des couleurs, mais à part une lointaine demi-volée de Gaëtan Perrin passant bien au-dessus (23), les visiteurs ne se montrent pas dangereux. Si les hommes de Franck Haise ne se procurent pas pléthore d'occasions, ils se créent tout de même la meilleure opportunité de ce premier acte. Un corner frappé depuis la droite, et détourné au premier poteau, atterrit sur le front de Loïs Openda, absolument seul au second, mais sa tête piquée s’écrase sur le montant de Benoît Costil (32).Une foischanté, les Bourguignons font passer un bon frisson dans les travées lensoises, mais M’Baye Niang, bien trouvé dans la surface par Mathias Autret, prend trop son temps et rate complètement son geste (49). Les Sang et Or répondent avec un coup franc finement joué par Frankowski vers Sotoca, mais le couteau nordiste loupe sa reprise de volée (55). Puis le Polonais du RCL ouvre finalement le score en transformant un penalty, accordé après une légère faute de Birama Touré sur Massadio Haïdara. Costil effleure le cuir, mais ne peut pas l'empêcher de rentrer dans son but. Et le calvaire s'amplifie pour les Auxerrois lorsque Isaak Touré hérite d'un second carton jaune pour une faute sur Sotoca (65). Malgré leur supériorité numérique, les dauphins du PSG ne poussent pas outre mesure en fin de match et contrôlent jusqu'au coup de sifflet final.Installés.