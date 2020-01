Leipzig trébuche, Gladbach galope

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1) : Sommer - Johnson (Hofmann, 87e), Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Herrmann, Stindl (Neuhaus, 73e), Thuram - Pléa. Entraîneur : Marco Rose.



Mayence (4-2-3-1) : Zentner - Pierre-Gabriel (Barreiro, 67e), Niakhaté, Hack (Öztunali, 81e), Aaròn Martin (Brosinski, 46e) - Baku, Saint-Juste - Onisiwo, Boëtius, Quaison - Mateta. Entraîneur : Achim Beierlorzer.

Eintracht Francfort (4-4-1-1) : Trapp - Touré, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Chandler (Da Costa, 88e), Sow, Rode, Kostić - Gaćinović (Kohr, 90+2e) - Dost (Paciência, 77e). Entraîneur : Adi Hütter.



RB Leipzig (3-4-3) : Gulácsi - Mukiele, Upamecano, Halstenberg - Adams (Lookman, 73e), Sabitzer, Laimer (Poulsen, 66e), Nkunku - Haïdara (Forsberg, 80e), Werner, Schick. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Opération réussie, pour les Poulains.Peut-être à la recherche d'automatismes en raison du retour de Stindl dans le onze de départ, Mönchengladbach subit en début de match : Mayence, pas impressionné pour un sou par les Poulains, dominent et débloquent la situation grâce à Quaison, buteur à la retombée d'une ouverture de Niakhaté (0-1, 11). Mais l'ouverture du score est un électrochoc pour les hommes de Marco Rose, et la machine se rode progressivement. Gladbach s'installe dans le camp de Mayence, et égalise rapidement par l'intermédiaire de Pléa (1-1, 24). Les visiteurs souffrent, mais parviennent à tenir jusqu'à la mi-temps.Ce n'est que partie remise, car Mönchengladbach occupe à nouveau la moitié de terrain de Mayence au retour des vestiaires. Maîtres de la possession, lespeinent d'abord à se procurer des occasions franches avant de passer la seconde et d'accélérer violemment. Pléa, à nouveau buteur, permet à son équipe de passer devant au terme d'une belle action (2-1, 76). Puis Neuhaus, entré en jeu, se charge de couler définitivement Mayence par l'intermédiaire d'un missile longue distance sublime (3-1, 88). Mayence, quinzième, est donc toujours en grand danger.Au contraire, tout va bien pour Gladbach qui se replace provisoirement à la deuxième place dans l'attente du match de Munich ce samedi.Sale journée, pour Leipzig.Sur la lancée de ses derniers matchs, le RB Leipzig domine très largement le début de la rencontre. Mais si la défense de Francfort, débordée, plie sous les assauts de la meilleure attaque du championnat, elle ne rompt pas. Leipzig ne parvient donc pas à concrétiser sa domination, le rythme effréné de ses attaques diminue. Ce dont profite Francfort, pour revenir progressivement dans la partie. Moins en difficulté défensivement, Francfort reste inefficace offensivement. Toutes deux en difficulté sur le front de l'attaque, les deux équipes rentrent donc aux vestiaires sur un score nul et vierge.Il ne faut à Francfort que trois minutes en deuxième période pour soigner ses maux, et tromper la vigilance de Gulacsi. Touré trouve en effet la faille d'une magnifique frappe en demi-volée (1-0, 48). Leipzig n'y arrive plus et balbutie son football, tandis que les contres de Francfort mettent à mal l'arrière-garde du leader. À l'image d'un Werner emprunté, les hommes de Julian Nagelsmann sont trop imprécis dans le dernier geste et ne parviennent pas à revenir malgré quelques occasions franches. Francfort double même la mise en toute fin de match, grâce à Kostić (90+4). Premier match sans but pour Leipzig au cours de ce championnat, et victoire méritée pour Francfort.Leipzig est toujours leader, mais voit la meute des poursuivants se rapprocher.