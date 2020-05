Leipzig tombe dans le piège du Hertha

RB Leipzig (4-4-2) : Gulácsi - Adams, Klostermann, Upamecano, Halstenberg (exp. 63e) - Olmo (Lookman, 58e), Sabitzer, Laimer, Nkunku (Angeliño, 66e) - Schick (Orban, 79e), Werner (Wolf, 79e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.



Hertha (4-2-3-1) : Jarstein - Pekarík, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt (Mittelstädt, 11e) - Grujić, Skjelbred (Maier, 77e) - Lukebakio (Dilrosun, 71e), Darida (Piątek, 71e), Cunha - Ibišević (Ngankam, 78e). Entraîneur : Bruno Labbadia.

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une histoire de rebondissements, et à la fin, personne ne gagne.Leipzig voulait profiter de la défaite du Borussia Dortmund ce mardi face au Bayern (0-1) pour revenir à hauteur du BVB. C'est raté ! Il faut dire que ça démarre mal pour les protégés de Julian Nagelsmann : à peine dix minutes de jeu et voilà que Marko Grujić, laissé seul au point de penalty par un Dayot Upamecano étrangement absent, reprend un corner de Plattenhardt (0-1, 9). Le milieu prêté par Liverpool sera imité quelques instants plus tard par Lukas Klostermann, de l'autre côté du terrain cette fois. Le défenseur vient couper un nouveau coup de pied de coin de Nkunku au premier poteau et remet les pendules à l'heure (1-1, 24).Face à un bloc compact et mis encore un peu plus en difficulté par l'expulsion d'Halstenberg (63), les locaux vont pourtant dire merci à Rune Jarstein. Sur une frappe anodine de Schick, le portier du Hertha laisse bêtement filer le ballon entre ses gants (2-1, 68). Le plus dur est fait ? Non, car Piątek va profiter d'une grossière faute de Lookman sur Cunha pour venir égaliser sur penalty (2-2, 82) et frustrer ses adversaires du soir, qui restent à deux points du Borussia. Les visiteurs, eux, enchaînent un cinquième match sans défaite et confirment leur redressement.Le Hertha peut savourer l'apéro.