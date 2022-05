Leipzig remporte sa première Coupe d’Allemagne contre Fribourg

Fribourg (3-4-3) : Flekken – Gulde (K. Schlotterbeck, 106e), Lienhart, N. Schlotterbeck – Kübler (Schmid, 86e), Eggestein (Haberer, 86e), Höfler, Günter – Sallai (Demirović, 79e), Höler (Petersen, 79e), Grifo. Entraîneur : Christian Streich.



Leipzig (3-4-3) : Gulácsi – Klostermann, Orbán, Simakan (Gvardiol, 113e) – Henrichs, Laimer (Adams, 99e), Kampl (Olmo, 68e), Halstenberg – Forsberg (Mukiele, 61e), Silva (Szoboszlai, 61e), Nkunku. Entraîneur : Domenico Tedesco

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec le Red Bull, Leipzig s’envole au septième ciel.Les deux équipes n’avaient jamais soulevé de Coupe d’Allemagne, c’est désormais chose faite pour Leipzig à l’issue d’une finale tendue et accrochée qui se conclut au bout de la séance de tirs au but. À l’Olympiastadion de Berlin, les joueurs de Fribourg ouvrent vite la marque. Lancé en profondeur dans son couloir gauche, le capitaine Günter centre pour Sallai qui contrôle... mais le ballon rebondit sur sa main : rien selon l’arbitre et la VAR, qui laissent Eggestein ajuster Gulácsi d’une reprise de volée du plat du pied à l’entrée de la surface. Tout se complique pour Leipzig, en plus réduit à dix : alors que Simakan est accroché dans la surface adverse, Höler est de son côté lancé en direction du but opposé, puis retenu par un Halstenberg quittant la pelouse prématurémentMais qui d’autre que Christopher Nkunku, meilleur joueur de Bundesliga , pour remettre Leipzig dans le match ? Sur un coup franc mal repoussé par la défense de Fribourg, le Français surgit du bout du pied. En prolongation, Fribourg - plus frais physiquement, et poussé par un mur rouge de supporters - accélère sans convertir ses occasions. Ils touchent par exemple deux fois le poteau, une fois la barre... Et Demirović, seul face au but vide, expédie sa frappe dans le ciel de Berlin (104). Côté Leipzig, Olmo se fait faucher par derrière dans la surface sans que l’arbitre ne siffle. Tout se joue lors de la séance fatidique, et Fribourg peut avoir des regrets.Non, le Bayern ne remporte pas tous les titres en Allemagne.