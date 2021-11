Leipzig domine le Borussia Dortmund

Leipzig (3-4-2-1) : Gulácsi - Mukiele, Simakan, Gvardiol - Henrichs, Adams, Haïdara, Angeliño - Nkunku, Szoboszlai - Poulsen. Entraîneur : Marsch.



Borussia Dortmund (3-4-2-1) : Kobel - Akanji, Hummels, Pongračić - Meunier, Bellingham, Witsel, Hazard - Brandt, Reus - Malen. Entraîneur : Rose.

Il leur aura tout, absolument tout fait.Excellent en ce moment et en feu ce dimanche soir, Nkunku risque de s'endormir avec la sensation du devoir accompli après la victoire de Leipzig à domicile contre le Borussia Dortmund lors de la onzième journée de Bundesliga. Un succès difficile, mais logique. Pourtant, le Français et son équipe ont régné sur le premier acte. Avec notamment une frappe de l'ancien Parisien sauvée par Kobel au quart d'heure de jeu, une nouvelle occasion du même homme stoppée par le gardien cinq minutes plus tard... Et une ouverture du score dans un angle fermé et du plat du pied du milieu de terrain à la 29minute, sur une passe décisive signée Gvardiol.Malheureusement pour les locaux, leurs adversaires sont parvenus à revenir à égalité juste après la pause alors qu'ils étaient toujours aussi dominés : trouvé en profondeur par Meunier, le capitaine Reus n'a en effet pas tremblé au moment de coller le ballon au fond sur le tout premier tir cadré des visiteurs. Reste que Leipzig avait trop de marge pour ne pas s'imposer, et a repris l'avantage assez rapidement grâce à une réalisation de Poulsen (volée,de... Nkunku, évidemment). Si Mukiele a ensuite vu son but de la tête être refusé pour hors-jeu, saa conservé les trois points dans sa poche.Ce qui lui permet de revenir dans le top 5 du classement, arrangeant les affaires du Bayern Munich (premier, avec quatre unités d'avance sur le Borussia)... et de Nkunku, de plus en plus dans le viseur de Deschamps ?