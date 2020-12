Leicester laisse passer sa chance face à Everton

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel - Justin, Fofana, Ndidi, Fuchs - Mendy (74e, Iheanacho), Tielemans - Ünder (62e, Pérez), Maddison, Barnes - Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Everton (4-2-3-1) : Olsen - Holgate, Keane, Mina, Godfrey - Allan (39e, André Gomes), Doucouré - Iwobi, Sigurðsson, Richarlison - Calwert-Lewin. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Le trône de Premier League leur tendait les bras ? Il leur a logiquement filé entre les doigts.Leicester, qui n'avait qu'à se défaire d'Everton ce mercredi soir pour prendre la tête du championnat, ne s'est absolument pas montré à la hauteur de l'enjeu. Les, apathiques, sont tombés contre desredoutablement bien organisés, qui remontent à la cinquième place à la faveur de leur succès, une place derrière leur victime du soir.Une jolie offensive conclue par une banderille de Tielemans juste à côté (2), de quoi lancer joyeusement la soirée des? Bien au contraire. Face à despas pressés d'emballer la partie, la troupe de Brendan Rodgers s'endort rapidement. Et se fait même surprendre par Richarlison. Trouvé sur son côté droit, l'ancien de Watford repique dans l'axe et enclenche une frappe sèche que Schmeichel n'est pas assez prompt à bouter. Sur une pelouse loin d'être optimale, Leicester collectionne les brouilles techniques et n'arrive pas à faire tanguer le navire liverpuldien.Seuls ses ailiers Barnes et Ünder y mettent du leur, grands et petits ponts à l'appui, mais les deux feux-follets sont trop seuls pour faire froncer les sourcils deadmirablement bien en place. L'omnipotent Abdoulaye Doucouré tue toutes les vélléités bleues dans l'oeuf, et le châtiement tombe à l'approche du dernier quart d'heure. Malgré une double parade époustouflante de Schmeichel, Holgate achève le Danois et ses compagnons d'infortune sur cornerQuant au duel entre les deux meilleurs du championnat, Vardy et Calwert-Lewin, il aura lui aussi accouché d'une souris.