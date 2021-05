Leicester gobe Chelsea et sa première FA Cup !

Dans un match fermé, il a fallu un éclair de génie de Youri Tielemans pour faire pencher la balance en faveur de Foxes qui continuent de bousculer la hiérarchie du football anglais. Leicester s'offre cette 140e édition de la FA Cup, la première de l'histoire d'un club qui continue de (bien) grandir.

Le sens de la fête

Tielemans illumine Wembley, Schmeichel infranchissable

Chelsea (3-4-1-2) : Kepa - Azpilicueta (Hudson-Odoi, 75e), Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho (Havertz, 75e), Alonso (Chilwell, 68e) - Ziyech (Pulisic, 68e), Mount - Werner (Giroud, 82e). Entraîneur : Thomas Tuchel.



Leicester (3-4-2-1) : Schmeichel - Fofana, Evans (Albrighton, 33e), Söyüncü - Castagne, Tielemans, Ndidi, Thomas (Morgan, 82e) - A. Pérez (Choudhury, 82e) - Iheanacho (Maddison, 67e), Vardy. Entraîneur : Brendan Rodgers.

Par Tom Binet

Il est des moments qui marquent une carrière. Peu après l'heure de jeu, Youri Tielemans s'est offert l'un de ceux-là au moment d'envoyer un missile dans la lucarne d'un Kepa pantois. Un but sublime venu débloquer cette finale de Cup verrouillée à double tour entreet. Un moment de grâce venu illuminer cette 140finale de la plus ancienne compétition de football, et offrir au passage à Brendan Rodgers son premier trophée dans le football anglais. Et à Leicester une nouvelle opportunité de bomber le torse, cinq ans après un titre de champion d'Angleterre aussi improbable que magnifique.Devant les 21 000 spectateurs venus à Wembley pour prendre part aux festivités, ce sont pourtant lesqui attaquent fort. Maîtrise collective, possession, gestion du tempo : les hommes de Tuchel sont mieux. Mais bien évidemment, c'est Leicester qui fait passer les premiers frissons dans les tribunes par l'intermédiaire de Jamie Vardy, premier joueur à avoir disputé chaque tour de la FA Cup depuis le début de son parcours du côté de Stocksbridge. Sur un débordement de Castagne, l'Anglais est contré par James (16), puis Söyüncü ne rabat pas suffisamment son coup de boule sur coup-franc (20). Malgré un Werner encore une fois peu inspiré, Chelsea montre les crocs. L'Allemand offre d'abord un ballon pour remercier le public d'être venu braver la pluie (27), avant de couper un ballon que convoitait Azpilicueta pour conclure dans son dos (29). Une première période engagée achevée sur une nouvelle percée de l'anciende Leipzig (44). Non concluant.Dans une finale pas encore véritablement lancée, le jusqu'alors discret N'Golo Kanté essaie de prendre les choses en main, mais la tête d'Alonso à la tombée de son centre est facilement captée par Schmeichel (53). Bien trop peu pour décider du sort de ce match. Jusqu'à ce coup de canon de Youri Tielemans après une récupération jugée licite d'Ayoze Pérez. Chelsea pousse, Thomas Tuchel lance tout ce qui s'apparente à un attaquant sur son banc, et sonne l'heure du show Schmeichel. Sur une tête piquée de Chilwell d'abord (78), puis d'une horizontale fabuleuse pour priver Mount de l'égalisation (87), ensuite. Un hors-jeu d'un millimètre sauve Morgan du csc (89) et Leicester succède à Arsenal au palmarès de la FA Cup pour continuer de se faire une place bien au chaud parmi les gros poissons du football britannique. Reste plus qu'à valider une place en Ligue des champions, avec des retrouvailles dès mardi avec lesen championnat.