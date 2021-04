Leandro Paredes, le mal alpha

Vicelard, exaspérant, légèrement théâtral, Leandro Paredes a pleinement officié dans son registre ce mardi. À bon escient : impérial dans les duels, le milieu parisien a admirablement régulé l'entrejeu francilien, tout particulièrement en première mi-temps.

2

L'empêcheur de tourner en rond

Plaisirs sadiques

Par Adrien Candau

Ce mardi, il s'agissait de se battre contre l'irrationnel. D'empêcher le Bayern de se sentir pousser des ailes. Pas évident, dans une Ligue des champions où les renversements épiques font désormais office de banalité ces dernières années. Pour normaliser les scénarios des grandes soirées européennes, il existe une race de joueurs en voie d'extinction, mais pas encore tout à fait portée disparue. Celles des emmerdeurs. Des savateurs. Des petits dévergondés de la faute tactique. Bonheur : le PSG a dans ses rangs un type qui appartient à cette catégorie d'enquiquineurs. Un gars nommé Leandro Paredes, qui, face au Bayern, a habilement laissé libre cours à ses mauvais penchants.Avec lui, évidemment, c'est une chose positive. Son art est cadré. Maîtrisé. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir tripoter sadiquement les nerfs des adversaires. De sécher furtivement un vis-à-vis dans l'angle mort des caméras. De geindre auprès de l'arbitre, après une faute adverse. D'apposer une jambe, un genou, un orteil, un bout de hanche, pour empêcher l'adversaire d'avancer. Tout cela relève d'une forme de savoir-faire, d'intelligence tactique et émotionnelle, dont Leandro Paredes dispose abondamment.Ce mardi, il est de loin le milieu de terrain, tous camps confondus, qui a remporté le plus de duels dans l'entrejeu (11 sur 14), devant Gueye (8 sur 10). Pas un hasard, surtout en première mi-temps, où l'Argentin a aussi justement usé de son jeu de corps pour obtenir de nombreuses fautes pour les Parisiens. Son apport technique aura été moins visible dans le second acte, mais il aura aussi su se rendre indispensable dans les moments charnières de la rencontre. Illustration à la 69minute de jeu, où l'ancien de la Roma interceptait une remise de la tête dangereuse de Coman dans les seize mètres, en signant un tacle salvateur.Finalement, ce quart de finale retour de Ligue des champions aura proposé un dénouement normal, rationnel comme une partie qui ne pouvait pas faire mentir les statistiques et les probabilités. D'après les chiffres d'Opta, 100% des équipes ayant gagné un match aller à l’extérieur en phase à élimination directe de Ligue des champions sur le score de 2-3 se sont qualifiées pour le tour suivant. Paris a donc fait le boulot, dans une rencontre épurée de fantaisie et de superflu. Face à la meilleure équipe du monde, la performance n'est du moins pas tout à fait anodine.Pour que le Bayern ne puisse pas s'offrir un exploit en amorçant un nouveau grand tour de cirque, il fallait que le PSG dispose dans ses rangs d'un homme qui sache saccager à lui seul des promesses de fête. Leandro Paredes, c'est un peu ce fameux voisin d'immeuble qui appelle toujours les flics pour mettre un terme aux sauteries étudiantes du 6étage. Ce type-là est une plaie, un briseur d'ambiance aux tendances légèrement sadiques. Mais finalement, c'est toujours un peu grâce à lui qu'on arrive à trouver le sommeil, et qu'on n'a pas la gueule de bois le lendemain matin.