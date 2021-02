Le Sporting s'impose au buzzer face au Benfica

Benfica Lisbonne

Sporting Porugal (3-4-3) : Adán - Neto, Coates, Feddal - Pedro Porro, Matheus Nunes, João Mário (Palhinha, 60e), Nuno Mendes - Pedro Gonçalves (Bragança, 90e), Nuno Santos (Cabral, 60e), Tiago Tomás (Tabata, 74e) . Entraîneur : Rúben Amorim.



Benfica (3-4-3) : Vlachodimos - Otamendi, Jardel (Gabriel, 11e), Vertonghen GIlberto, Weigl, Pizzi, Grimaldo (Tavares, 79e) - Rafa, Cervi (Taarabt, 64e), Darwin Núñez (Seferovic, 79e). Entraîneur : Jorge Jesus.

SO

La délivrance.Incapable de s'imposer face à son grand rival du Benfica Lisbonne en championnat au Estádio José Alvalade depuis 2012, le Sporting Portugal a mis fin à cette vilaine série grâce à un but dans les toutes dernières secondes de Matheus Nunes (1-0).Ce sont pourtant les hommes de Jorge Jesus - absent pour cause de covid - qui se sont montrés les premiers dangereux sur une frappe de Pizzi qui rase le poteau d'Antonio Adán (19). En face, le Sporting réagit sur une frappe de Pedro Porro au-dessus (34) ou sur un coup de boule de Neto qui fait frissonner Odysséas Vlachodímos (39).Le second acte sera finalement du même acabit avec quelques tacles appuyés, peu d'occasions et deux systèmes similaires en 3-4-3 qui se neutralisent parfaitement. Cela n'empêche pourtant pas Darwin Núñez d'envoyer une minasse stoppée par Adan (46). Conscient de pouvoir faire bien mieux que garder simplement leur invincibilité en championnat cette saison, le Sporting passe alors la seconde et accélère le tempo. Et si João Palhinha se heurte au poteau (82), ce n'est pas le cas de Matheus Nunes qui profite d'un centre dévié par le portier benfiquista pour envoyer un coup de tête au fond des filets (1-0, 90+2).Avec ce succès, le Sporting conserve sa place sur le trône et peut se mettre à rêver d'un premier titre depuis 2002.