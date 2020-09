Le Sommer dépasse Pichon et les Bleues dévorent la Macédoine

Macédoine (4-1-4-1) : Panchurova - Polozhani, Kolarovska, Milevska (c), Joshevska, Zivikj - Jakovska (Veleska, 90e+1), Mustafa (Petrovska, 86e), Shemsovikj, Maksuti - Saliihi (Chubrinovska, 80e). Sélectionneur : Kiril Izov.



France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Torrent, E. De Almeida, E. Cascarino, Karchaoui (Morroni, 65e) - Asseyi, Bilbault, Le Sommer (c) - D. Cascarino (K. Dali, 60e), Katoto (O. Sarr, 52e), Malard. Sélectionneuse : Corinne Diacre.



JB

L'histoire s'est écrite à Skopje.Quatre jours après l'avoir emporté en Serbie (0-2), les filles de Corinne Diacre ont écrabouillé la Macédoine du Nord 0-7), 129nation FIFA. Élisa de Almeida, mais surtout Eugénie Le Sommer, y sont allées de leur doublé : cette dernière, auteure de ses 81et 82pions sous le maillot frappé du coq, efface Marinette Pichon des tablettes et devient la meilleure buteuse de l'histoire des Bleues. La France en est à quatre sur quatre dans les éliminatoires pour l'Euro et reste au contact de l'Autriche, première du groupe avec un match de plus.Après deux grosses alertes par Delphine Cascarino (3), puis Marie-Antoinette Katoto (11), Le Sommer – qui n'avait plus marqué avec son pays depuis près d'un an – a ouvert la marque sur un coup franc que personne n'a touché (14) ; le deuxième est arrivé sur penalty quelques minutes plus tard après une faute sur Katoto. Intenable, MAK a planté le troisième avant les vingt minutes de jeu à la suite d'une tentative de Cascarino repoussée (20La défenseuse Élisa De Almeida l'a mise au fond sur un cafouillage après un coup franc de Viviane Asseyi (51), Cascarino a tapé le montant à la suite d'un bon travail de l'entrante Ouleymata Sarr (54), Marion Torrent s'est offert sa première réalisation internationale (78) et Asseyi a transformé le deuxième coup de pied de réparation de la soirée lorsque Perle Morroni s'est fait découper dans la surface (82). Clou du spectacle, De Almeida est montée sur un corner botté par Le Sommer et s'est elle aussi offert un doublé dans le temps additionnel (90+2).Et altruiste, en plus de ça.