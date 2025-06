La Belgique rattrapée sur la fin en Macédoine

Macédoine 1-1 Belgique

Buts : Alioski (86e) pour la Macédoine // De Cuyper (28e) pour la Belgique

Un match n’est jamais terminé avant les trois coups de sifflet…

Visiblement, la Belgique l’a oublié ce vendredi soir. Car sur le terrain de la Macédoine, à l’occasion de leur premier match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, les Diables rouges ont craqué sur la fin alors qu’ils ont mené pendant très longtemps : si Maxim De Cuyper a ouvert le score à la demi-heure de jeu à la suite d’un gros boulot de Romelu Lukaku, Ezgjan Alioski a en effet égalisé à la 86e minute d’une volée monumentale sur un centre signé Darko Churlinov.

Deux buts, trois poteaux

Il faut dire que, malgré leur domination en première période, les visiteurs avaient déjà eu chaud : Eljif Elmas, puis Alioski ont par exemple touché les montants. De plus, le même Elmas a cru égaliser dès le retour des vestiaires (but refusé pour une position de hors-jeu) en faveur des locaux. Alors forcément, la reprise de Nicolas Raskin qui a terminé sa course sur le poteau et n’a donc pas été synonyme de break a finalement été sanctionnée.

Il va falloir faire mieux que ça, Monsieur Rudi Garcia…

🇲🇰 – 🇧🇪 De Cuyper ouvre le score pour la Belgique grâce à une passe décisive de Romelu Lukaku (1-0) ! Suivez le match en direct > https://t.co/tOsDP3eYrY pic.twitter.com/8n3yLMz81H — L'Équipe (@lequipe) June 6, 2025

Pays de Galles 3-0 Liechtenstein

Buts : Rodon (39e), Wilson (65e) et Moore (68e)

L'Atalanta a (déjà) trouvé son nouvel entraîneur