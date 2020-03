Le sauvetage de l'année en Australie

JB

Comment passer de zéro à héros en trois minuscules secondes.Le foot ne s'est pas arrêté en Australie , pour notre plus grand bonheur : international australien et soldat de Melbourne City, Curtis Good - ça ne s'invente pas - se souviendra longtemps de la 69minute de sa rencontre face au Sydney Wanderers, ce samedi. Alors que le score était d'un but partout, le défenseur central s'est fendu d'une passe foireuse vers son gardien qui aurait dû profiter à l'attaquant adverse, l'Irlandais Simon Cox. Mais non résigné même après avoir vu son gardien se faire avoir, Mister Good a réalisé le retour de sa vie pour tacler sur sa ligne de but alors que le numéro 10 desn'avait plus qu'à la pousser et se voyait déjà célébrer son pion. Melbourne a finalement gratté le point du nul.On n'est pas à l'abri de voir débarquer ce joueur à Manchester pour remplacer John Stones.