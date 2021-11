Le Real retourne le Séville FC

Dans le choc de la 14e journée, le Real a pris le meilleur sur le Séville FC (2-1). Rapidement menés, les Merengues ont été sauvés par le duo Benzema-Vinícius, qui permet au leader du championnat de s'envoler en tête de la Liga.

Benzema, objectif Ballon d’or

Petit Vinícius devient grand

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal (Lucas Vázquez, 90e), Militão, Alaba, Mendy - Modrić (Camavinga, 73e), Casemiro, Kroos - Asensio (Valverde, 73e), Benzema, Vinicius Jr (Nacho, 90e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



FC Séville (4-3-3) : Bono - Montiel (El Haddadi, 88e), Koundé, Diego Carlos, Acuña - Joan Jordán (O. Rodríguez, 81e), Fernando, Rakitić (Delaney, 70e) - Ocampos, Mir, Papu Gómez (Óliver Torres, 81e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

On s'attendait à du jeu, du spectacle et des buts pour ce choc de la 14journée de la Liga entre le leader et le quatrième : on n'a pas été déçus après la victoire du Real Madrid face au Séville FC au stade Bernabéu (2-1). S'ils ont été bousculés par les Sévillans, les Madrilènes ont su répondre et ont pu compter sur le duo infernal Benzema-Vinícius pour s'installer confortablement sur le trône de la Liga.Ce choc de la Liga ne met pas bien longtemps à s'animer. Alors que Vinícius et Rakitić allument les premières banderilles de la soirée, Rafa Mir, complètement oublié par la défense, se charge de faire taire Bernabéu en reprenant un corner parfaitement botté par Marcos Acuña. Une efficacité maximale pour les Sévillans, qui ne passent qu'à quelques centimètres de faire le break dans la foulée. Intenable, le buteur desbute sur David Alaba puis sur Courtois, venus sauver le navire du Real. Et quand le portier madrilène n'est pas là, il est sauvé par sa transversale sur la frappe de Lucas Ocampos.Peu dangereux dans les vingt premières minutes et pas récompensés par leur pressing, les hommes de Carlo Ancelotti sortent finalement la tête de l'eau, et qui d'autre que Karim Benzema pour encore sauver les meubles ? En bon renard des surfaces, le capitaine du Real profite d'une approximation de Bono sur unde Militão pour égaliser. Avec son 361but en club (Lyon et Real Madrid confondus), le Madrilène en profite pour dépasser Thierry Henry et devenir le meilleur buteur français de l'histoire en club. Une égalisation plutôt logique, tant les deux équipes sont proches au regard des chiffres (50% de possession, trois tirs cadrés partout).La seconde période repart sur les mêmes bases que la première, avec beaucoup d'intensité, des duels et une équipe de Séville qui veut reprendre l'avantage. Pourtant, c'est bien le Real et Marco Asensio qui fontt passer le premier frisson après le repos, mais l'international espagnol conclut un bon mouvement collectif en frappant au-dessus. Si les occasions se font plus rares, lestentent de surprendre en contre, mais Vinícius ne cadre pas.Poussé par les entrées de Camavinga et Valverde, le leader de la Liga investit le camp sévillan jusqu'au coup de sifflet final pour inscrire le but de la délivrance, qui arrive des pieds de Vinícius, auteur d'unmonumental en pleine lunette, son 9cette saison en championnat. Dans l'autre but, Thibaut Courtois assure les trois points de son équipe en sortant un arrêt reflexe sur le gong. Cette victoire permet au Real Madrid d'avoir quatre unités d'avance sur le duo Atlético de Madrid Real Sociedad et cinq sur son adversaire du soir.