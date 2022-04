Le Real Madrid souffre, mais gagne à Vigo

Celta (4-1-3-2) : Dituro - Galan, Murillo, Aidoo, Kevin Vázquez - Beltrán (Tapia, 72e) - Nolito (Santi Mina, 72e), Denis Suárez, Brais Méndez (Pineda, 81e) - Thiago Galhardo (Cervi, 60e), Aspas. Entraîneur : Eduardo Coudet.

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Lucas Vázquez (Carvajal, 61e), Militão (Nacho, 85e), Alaba, Mendy - Modrić (Valverde, 74e), Casemiro, Kroos (Ceballos, 85e) - Asensio (Rodrygo, 61e), Benzema, Vinícius Júnior. Entraîneur : Davide Ancelotti.

À Balaídos ce samedi soir et sans Carlo Ancelotti positif à la Covid-19, le Real Madrid s'est poussivement imposé contre le Celta (1-2).Dominateurs en entame de partie, les Madrilènes n'ont pas tardé à prendre l'avantage. À l'entrée de la surface, Vinícius Júnior a ainsi sollicité Matías Dituro d'une frappe puissante, détournée en corner par l'Argentin (17). Et sur le coup de pied de coin, Éder Militão, poussant Nolito à la faute, est parvenu à obtenir un penalty, transformé par Karim Benzema. En face, Iago Aspas a obligé Thibaut Courtois à une sublime parade sur coup franc (22) avant que l'ancien de Liverpool ne soit sanctionné pour un hors-jeu de position, annihilant l'égalisation de la tête signée Thiago Galhardo (41).Rassurés, les hôtes enchaînent au retour des vestiaires. Oublié devant les buts, conséquence de largesses défensives, Nolito s'est en effet chargé de conclure le service en retrait de Javi Galán pour égaliser. Une attaque-défense débridée, que Rodrygo, à peine entré et fauché par Jeison Murillo, est venu symboliser en obtenant un nouveau penalty. Duel cependant perdu par Benzema devant Dituro (64). La séance de tirs au but ne s'est pourtant pas arrêtée là, voyant Ferland Mendy tomber aux pieds de Kevin Vázquez. Une troisième tentative, cette fois réussie pour Benzema. Pressant en fin de rencontre et malmenant son adversaire, Vigo n'a malgré tout pas retrouvé la faille.En attendant l'opposition entre le FC Barcelone et Séville ce dimanche, le Real Madrid poursuit donc sa course en tête avec, respectivement, quinze et douze points d'avance sur ses poursuivants. Le Celta stagne toujours au onzième rang.