Le Real Madrid est sacré champion d'Espagne

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Marcelo, Casemiro (Isco, 61e), Vallejo, Vázquez - Ceballos, Camavinga (Gila, 75e), Modrić (Kroos, 60e) - Rodrygo (Vinícius Júnior, 75e), Mariano Díaz (Benzema, 60e), Asensio. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Espanyol (4-4-2) : Diego López - Aleix Vidal, Calero (David López, 83e), Sergi Gómez, Cabrera - Melendo (Morlanes, 65e), Herrera (Mérida, 76e), Darder, Vilhena (Dídac Vilà, 65e) - de Tomás (Wu Lei, 65e), Puado. Entraîneur : Vicente Moreno.

À Santiago Bernabéu ce samedi après-midi, le Real Madrid, qui n'avait besoin que d'un résultat nul, s'est sereinement assuré un 35titre de champion d'Espagne, en l'emportant (4-0) face à l'Espanyol.Opposés à des Catalans en balade et avec une équipe remaniée (Jesús Vallejo et Casemiro en défense, Dani Ceballos au milieu de terrain, Mariano Díaz en attaque), lesn'ont pas eu à forcer. Après plusieurs minutes d'observation Rodrygo a ainsi ouvert la marque d'un joli plat du pied droit dans la surface, subtilement trouvé par Marcelo. L'ailier brésilien en vue ces derniers temps, s'est ensuite chargé du break, profitant d'un bon travail au corps de Mariano, pour venir déstabiliser Sergi Gómez de la semelle et placer son ballon à contre pied de Diego López. Le sacre en 45 minutes.Au retour des vestiaires et malgré les offensives d'Aleix Vidal, Oscar Melendo ou Wu Lei, ce sont bien les Madrilènes qui finissent par creuser la marque. Une récupération haute de Luka Modrić a en effet permis de trouver Eduardo Camavinga, venu mettre Marco Asensio dans les meilleures conditions pour un piqué subtil. Entré en jeu, Karim Benzema s'est également joint à la fête, au décalage d'Isco et de Lucas Vázquez, dont le tir n'a pas trouvé le cadre (77). Passeur, le Lyonnais s'est dès lors mué en buteur, à la conclusion d'une remise en retrait de Vinícius Júnior. 26 pions individuels et enfin Pichichi.Le Real Madrid (81 points) achève donc sa campagne domestique comme il l'avait débutée : en tête. De quoi lui permettre d'aborder ledu 8 mai prochain avec un(haie d'honneur), servi par les joueurs de l'Atlético. Pour du beurre, l'Espanyol reste treizième.