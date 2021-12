Le Real assiège Saint-Sébastien

Malgré la blessure de Benzema en début de match, le Real Madrid s'est imposé avec la manière à Anoeta grâce à Vinicius et Jović (0-2). Grâce à ce nouveau succès, les Blancos font un pas supplémentaire vers le titre de champion d'Espagne.

Benzema, le match de trop

Jović, le déclic

Real Sociedad (4-4-2): Remiro - Gorosabel (Zaldua, 68e), Zubeldia, Le Normand, D.Rico (Munoz, 86e) - Januzaj (Portu, 68e), Guevara (Turrientes, 61e), Zubimendi, Oyarzabal - Sørloth (Muguruza, 68e), Isak. Entraîneur: Imanol Alguacil.



Real Madrid (4-3-3): Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Casemiro (Camavinga, 65e), Kroos (Valverde, 81e), Modrić - Rodrigo (Asensio, 81e), Vinicius, Benzema (Jović, 17e)Entraîneur: Carlo Ancelotti.

Cette saison 2021-2022 n'en est qu'au début du mois de décembre, mais le nom du prochain champion d'Espagne vient d'être dévoilé à demi-mot. Sur la pelouse d'une Real Sociedad invaincue à domicile en Liga (4 victoires, 3 nuls), le Real Madrid est parvenu à faire fi des éléments contraires pour empocher trois points supplémentaires. Résultat des courses ? Une huitième victoire d'affilé toutes compétitions confondues, un sixième succès consécutif en championnat (de quoi égaler la performance du Stade Brestois) et une avance accentuée en tête du classement, huit points devant son premier poursuivant, le FC Séville. Merci qui ? Merci Luka Jović.C'est une image que les fans de beau football n'apprécieront pas. À Anoeta, Karim Benzema n'a pas encore passé le quart d'heure de jeu que le capitaine du Real Madrid se touche l'intérieur du genou. Gêné à la suite d'une accélération consécutive à un duel aérien, KB9 hisse le drapeau blanc en mettant un genou à terre et se fait remplacer dans la foulée par Jović. Carlo Ancelotti fait la moue et le coach transalpin a des raisons d'être déçu. Cette rencontre à Saint-Sébastien est l'occasion pour le Real de creuser un peu plus l'écart en tête de la Liga, cela s'est transformé en match où il fallait surtout éviter la défaite contre un adversaire galvanisé pour s'offrir le scalp du leader.Cela dit, le Real n'a pas abdiqué pour autant dans ses intentions offensives. Les frappes successives de Vinicius (20) et Adnan Januzaj (21) ont lancé le ton d'une partie démarrée au petit trot. Vigilant, Alex Remiro boxe ensuite le puissant tir de Rodrigo en corner (22) et capte la reprise de volée de Luka Modrić (25). Défensivement, lapeut compter sur l'assurance d'Eder Militao, auteur de deux interventions XXL devant Alexander Isak (16, 40) mais aussi Thibaut Courtois, assez grand pour écarter le danger du poing avant de voir Mikel Oyarzabal frapper dans le petit filet extérieur (44). Les Madrilènes tiennent tête à la Real et font bien mieux que résister.À l'aise dans le jeu dos au but, Jović prouve enfin qu'il est bien plus qu'un bouche-trou sur un mouvement avec Vinicius juste après la pause. Sa remise dans le bon tempo fixe Robin Le Normand et permet à son acolyted'ouvrir le score d'une reprise imparable au ras du poteau. L'international serbe répète le mouvement avec le Brésilien mais cette fois-ci, la finition du premier buteur de la partie n'est pas au rendez-vous (52). Dans le dur mentalement, les Basques concèdent un deuxième but sur un corner prolongé par Casemiro de la tête et conclu par Jović à bout portant. L'explosion de joie du Serbe est significative : ce soir, le Real a perdu Benzema sur blessure mais il a sapé le moral de tous ses concurrents au titre.