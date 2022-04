Le RB Leipzig croque tranquillement Hoffenheim

RB Leipzig (3-4-3) : Gulácsi - Simakan (Klostermann, 63e), Orbán, Gvardiol - Mukiele, Laimer (Adams, 46e), Kampl (Olmo, 80e), Halstenberg (Tasende, 63e) - Szoboszlai, Nkunku (Poulsen, 63e), Forsberg. Entraîneur : Domenico Tedesco.



TSG Hoffenheim (3-4-1-2) : Baumann - Posch, Nordtveit, Richards - Bebou (Skov, 80e), Samassekou, Stiller, Kadeřábek - Baumgartner (Dabbur, 70e) - Rutter (Larsen, 70e), Kramarić. Entraîneur : Sebastian Hoeneß.

Avec Christopher Nkunku, la France possède donc les trois meilleurs joueurs du moment.Buteur puis passeur, l'attaquant tricolore a une nouvelle fois été excellent pour permettre au RB Leipzig de dominer largement Hoffenheim et la qualification en Ligue des champions tend les bras aux locataires de la Red Bull Arena. Première situation, et Nkunku se met déjà en action : servi sur la droite de la surface sur coup franc, l'international français se retourne et trouve la faille d'un bel enchaînement. Pas d'hors-jeu, assure la vidéo. Le RBL prend le contrôle du jeu et double déjà la mise sur une percussion de Laimer, au terme de laquelle Halstenberg score d'une balle frappe croisée spontanée. Mukiele bute ensuite sur Baumann (24), avant que le TSG ne pointe timidement le bout de son nez. Mais c'est bien trop peu, à l'image de cette tête de Baumgartner qui n'inquiète guère Gulácsi (39).Pire : sur une percée de Simakan, la remise de la tête de Nkunku est parfaite pour offrir le troisième but de la soirée à Szoboszlai. Devant les plus de 35 000 fans venus garnir les travées du stade, la bande de Domenico Tedesco entre en mode gestion après le repos en vue du quart de finale retour de Ligue Europa contre l'Atalanta dans quatre jours. Malgré quelques courses de Bebou ou Rutter, Hoffenheim peine toujours autant à se montrer dangereux. Tout seul dans la surface, Forsberg préfère envoyer une praline en tribunes plutôt que d'inscrire son nom au tableau d'affichage (69) tandis que Szobolszai ne cadre pas non plus (74). Peu importe pour Leipzig, qui conforte sa quatrième place et repousse son adversaire du jour à sept points.Encore un petit effort pour donner rendez-vous au PSG, lors de la prochaine phase de poules de Ligue des champions.