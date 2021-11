Le PSG vers une centième composition différente à la suite

HB

Incroyable, mais vrai.Mercredi soir face à Manchester City, le Paris Saint-Germain pourrait voir un son onze de départ modifié une centième fois de suite d'après un petit calcul de. Concrètement : cela veut dire que le PSG n'a pas enchaîné deux rencontres avec le même onze depuis 99 rencontres. La répétition des matchs et les cascades de blessures qui frappent le PSG expliquent évidemment ce turn-over incessant.La série a ainsi débuté sous Thomas Tuchel en janvier 2020 (46 matches), et s'est prolongée avec Mauricio Pochettino (53 matches). Pour les plus nostalgiques, il faut remonter au mois de décembre 2019, soit quasiment deux ans, pour voir la même composition débuter une rencontre deux fois de suite. L'actuel technicien des Blues de Chelsea avait reconduit une équipe identique lors d'un succès à Geoffroy Guichard face à l'ASSE (4-0 le 15 décembre) et une victoire au Parc face à Amiens (4-1 le 21 décembre). Alignés 74 fois depuis le début de cette folle statistique, Mbappé et Navas sont les joueurs comptant le plus de présence lors de ces 99 derniers matchs.Mais toujours pas de place pour Xavi Simons.