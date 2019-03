Le PSG, une saison sans fin

Battu par Manchester United au Parc des Princes (1-3), le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. La saison du club de la capitale s'arrête donc au mois de mars. Une fois de plus.

par Steven Oliveira

La mairie de Rio de Janeiro est formelle : Thiago Silva est né un 22 septembre 1984. 34 ans plus tôt quasiment jour pour jour - le 21 septembre pour être précis - un certain Bill Murray voyait le jour à Evanston dans l’état de l’Illinois. A priori rien d’autre que cette date quasi similaire ne rapproche les deux hommes. Quand l’un est Brésilien, l’autre est Américain. Quand l’un est footballeur, l’autre est acteur. Quand l’un joue dans, l’autre le vit réellement. C’est en tout cas ce que doit se dire Thiago Silva après cette élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester United (1-3). Un an jour pour jour après avoir quitté la compétition européenne au même stade face au Real Madrid . Et deux ans après avoir connu la remontada face au Barça . Et ainsi de suite jusqu’à ce but de Pedro au Camp Nou en quart de finale de la C1, le 10 avril 2013.Soit six ans que la saison de Thiago Silva et du Paris Saint-Germain s’arrête dès le mois de mars ou le mois d’avril, si l’on met de côté la saison 2016-2017 et la victoire de Monaco en Ligue 1. Et comme dans le film avec Bill Murray, Thiago Silva a avoué au micro dequ’il ne sait pas vraiment quitter ce cercle infernal : «L’avantage de cette élimination précoce est que Thiago Silva sait pertinemment ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Tout va commencer par une correction infligée à Dijon en championnat pour se venger de cette élimination. Un match lors duquel les joueurs comme les supporters ne vont célébrer aucun des sept pions. La suite ? Un championnat remporté avec un record de points et un record de buts marqués pour Kylian Mbappé avant de terminer sur une victoire en finale de Coupe de France . Deux titres qui n’auront pas la moindre saveur tant ils sont habituels et qui ne feront pas oublier l’élimination en huitièmes de finale de C1. Ensuite l’été va arriver. Une période durant laquelle le Paris Saint-Germain va peut-être se séparer de son entraîneur et plus probablement lâcher quelques millions sur quelques joueurs.Et la saison 2019-2020 va reprendre ses droits. Le PSG va d'abord remporter le Trophée des Champions, puis écrasera la concurrence en Ligue 1 dès les premiers mois et s’extirpera avec plus ou moins de difficultés de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les médias évoqueront alors les chances de titres en C1 du Paris Saint-Germain. Les joueurs, eux, afficheront leurs ambitions de la remporter. Et puis les huitièmes de finale arriveront, Neymar va se blesser quelques jours auparavant, ira faire quand même la fête au Carnaval de Rio, et le club de la capitale s’inclinera en faisant n’importe quoi lors de la manche retour. À moins que Thiago Silva arrive à faire que ses coéquipiers - et lui-même - ne jouent plus la boule au ventre dès que les matchs à élimination directe pointent leur nez. Le Brésilien pourra alors peut-être se réveiller avec une Coupe aux grandes oreilles à ses côtés dans son lit. Et une photo de Bill Murray sur sa table de chevet.