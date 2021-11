Le PSG repris sur le fil à Leipzig

Longtemps insipide dans le jeu, Paris avait réussi à renverser la situation à Leipzig après avoir concédé une ouverture du score rapide. Mais les Parisiens n'ont pas su se mettre à l'abri avant de voir Presnel Kimpembe commettre l'irréparable dans les dernières minutes et coûter deux points à son équipe. Les hommes de Mauricio Pochettino abandonnent la première place de la poule à Manchester City.

Le Gini attendait son heure

Kimpembe, la boulette

RB Leipzig (3-4-3) : Gulácsi - Simakan, Orban (Haidara, 46e), Gvardiol - Mukiele, Adams (Olmo, 74e), Laimer (Henrichs, 85e), Angeliño - Nkunku, Silva (Poulsen, 59e), Forsberg (Szoboszlai, 59e). Entraîneur : Jesse Marsch.



PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Danilo, Wijnaldum (Herrera, 85e) - Di María (Draxler, 85e), Mbappé (Icardi, 90e+3), Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

C'est peu dire que le PSG était attendu en Allemagne, dans la lignée de ses prestations insipides des dernières semaines, malgré un bilan comptable excellent en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Privés de Lionel Messi, forfait, les vice-champions de France ont pourtant une énième fois manqué leur entame de match sur la pelouse d'un RB Leipzig fidèle à lui-même. Avant de réagir, comme à leur habitude, pensant renverser la formation allemande grâce à un doublé de Georginio Wijnaldum, dont l'aventure à Paris est peut-être enfin lancée. Malheureusement pour Neymar et ses copains, une faute de Presnel Kimpembe sur Christopher Nukunku leur a finalement coûté la victoire et la première place du groupe.Très attendu dans le jeu, le PSG est une nouvelle fois pris dans tous les domaines dès les premières minutes par un RB Leipzig toujours aussi agressif. Et le paie cash d'entrée : sur une perte de balle de Di Maria, André Silva adresse un centre parfait pour le coup de casque de Christopher Nkunku, qui crucifie Donnarumma de près. La défense rouge et bleue souffre comme rarement, André Silva s’infiltre tranquillement dans la surface et subit la faute de Danilo, avant de buter sur le portier italien depuis le point de penalty (12). Le premier tournant de la rencontre.Car si Paris continue de subir, à l'image de cette action conclue d'une frappe au-dessus de Nkunku (18), les hommes de Mauricio Pochettino peuvent s'appuyer sur leur talent offensif pour renverser la vapeur, comme bien souvent depuis le début de la saison. Sur le premier mouvement collectif digne de ce nom, Neymar lance Mbappé dans la surface, qui peut servir parfaitement servir Wijnaldum pour l'égalisation. Un premier but sous ses nouvelles couleurs puis un deuxième pour le milieu de terrain néerlandais, à la réception d'une remise de Marquinhos sur corner. Paris est miraculé et laisse même passer l'occasion de creuser l'écart avant le break, sur cet arrêt de Gulácsi devant un Mbappé lancé pleine balle vers le but (45+2).Jesse Marsch essaie de conjurer le sort dès la reprise en abandonnant sa défense à trois, mais c'est Paris qui se montre le premier dangereux. Au terme d'une belle action pour remonter tout le pré, Kylian Mbappé se manque dans le dernier geste (52). Le TGV de Bondy, lancé une nouvelle fois à pleine vitesse, laisse ensuite une nouvelle cartouche dans les gants de Gulácsi (64). Incapable de se mettre à l'abri, Paris recommence à un autre de ses jeux favoris des dernières semaines : se faire peur en manquant toujours de maîtrise sur le cours des choses. Angeliño est d'ailleurs tout proche d'en profiter après une sortie salvatrice de Donnarumma, mais il est contré (65). Tout seul à la réception d'un centre de Nkunku, Szobozslai ne sanctionne pas non plus les largesses de la défense parisienne (72). Mais Paris se saborde tout seul sur une intervention improbable de Kimpembe qui commet la faute sur Nkunku, offrant à Szobozslai l'opportunité d'égaliser dans les derniers instants de la rencontre. Un nul qui condamne le PSG à regarder Manchester City lui griller la politesse, avant le choc du 24 novembre prochain à l'Etihad Stadium.