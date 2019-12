Le PSG renverse Montpellier

En grande difficultés et menés pendant plus d’une heure à la Mosson, les Parisiens ont profité de l’exclusion de Pedro Mendes pour renverser Montpellier (1-3). Un succès bien plus probant sur le papier que dans le contenu, malgré le dernier quart d’heure cinq étoiles de la doublette Neymar-Mbappé.

Paris, la tête dans le sceau

Neymar-Mbappé-Icardi, le compte est bon

Montpellier (5-3-2) : Rulli - Souquet, Mendes, Hilton, Congré, Onyongo - Le Tallec, Chotard, Savanier (Mollet, 67e) - Delort, Laborde (Sambia, 77e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

PSG (4-3-3) : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe (Diallo, 18e), Bernat - Sarabia, Paredes, Gueye (Kouassi, 25e) - Mbappé (Choupo, 90e), Icardi, Neymar. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le PSG. À Montpellier, ce samedi après-midi, les hommes de Thomas Tuchel sont encore une fois passés à côté de leur match. Ils ont été bougés, malmenés même, par une équipe montpelliéraine accrocheuse jusqu’à l’exclusion de Pedro Mendes, à l’approche du dernier quart d’heure, qui a tout changé. Après ça, Neymar, Mbappé, puis Icardi, se sont chargés d’enterrer les locaux en l’espace de cinq minutes. Preuve aussi que les capacités offensives du PSG existent toujours.Après la courte victoire face à Nantes au milieu de la semaine au Parc des Princes , Thomas Tuchel reconnaissait volontiers la mauvaise passe des siens dans le contenu proposé : «(...)» L’Allemand est conscient des maux de son équipe, mais doit aussi composer en fonction du calendrier et des blessures pour ce déplacement à Montpellier. Au milieu, Leandro Paredes est titulaire d’entrée tandis que devant, son comparse argentin Ángel Di María est mis au repos contrairement au trio Neymar-Mbappé-Icardi.Très vite au cours du premier acte, Paris va devoir en plus compter ses blessés. Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye abandonnent rapidement leurs partenaires, un problème de plus à gérer pour le PSG qui est totalement étouffé par le pressing montpelliérain dès le début de rencontre. Neymar glisse, perd ballon sur ballon, et ne crée le danger que sur un coup franc que le jeune Tanguy Kouassi manque de pousser devant Geronimo Rulli (29). Montpellier se bat sur chaque ballon, harcèle la charnière centrale parisienne dès la relance et va même réussir à ouvrir le score : sur un corner de Téji Savanier, Daniel Congré coupe la trajectoire du cuir qui heurte la main de Paredes avant de tromper Navas (1-0, 41). Paris ne pouvait pas faire pire, et c’est peu de le dire.Au retour des vestiaires, le PSG est toujours autant en difficulté. Montpellier tient bon, jusqu’à ce dernier quart d’heure où tous les efforts des Héraultais vont voler en éclats. Balle au pied, Neymar provoque Pedro Henrique qui fait faute sur le Brésilien et récolte un deuxième avertissement synonyme d’exclusion. Synonyme, aussi, d’un coup franc à vingt-cinq mètres plein axe que le numéro 10 parisien expédie dans la lucarne de Rulli pour égaliser (1-1, 74). L’équipe de Der Zakarian se démobilise complètement, et dans la foulée, Neymar percute et sert Mbappé qui redonne l’avantage à Paris (1-2, 76). Thiago Silva exulte, Paris est euphorique, Neymar trouve le poteau sur coup franc avant que la magie n’opère de nouveau. Le Ney’ est en feu, lance Mbappé qui délivre un centre extérieur parfait pour une volée chirurgicale de Mauro Icardi (1-3, 81). Paris se sort du bourbier de Montpellier, non sans mal, mais avec trois points précieux à la clé.