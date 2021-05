Le PSG et l’OM dévoilent leur nouveau maillot domicile

Découvrez notre ??????? ??????? domicile #PSGxJordan pour la saison 21/22 ! Une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ! #WeAreParis pic.twitter.com/ZdOMB5TCyd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021

FG

L’heure de dévoiler les nouvelles tuniques a sonné !La coutume d’étrenner son prochain maillot en fin de saison se perpétue. Et avec une petite vingtaine de minutes d’écarts, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille ont dévoilé ce vendredi le nouvel attirail qui sera porté par leurs joueurs la saison prochaine.Côté parisien, après une livrée 2020-2021 réussie basée sur le modèle Hechter, le nouveau maillot fait déjà enrager les fidèles supporters du PSG . Le club francilien arborera ainsi un maillot très simple et bleu, avec de légères touches rouges et blanches sur les manches et le col de la tunique. Autre point sensible, football business oblige, la disparition du logo de Nike au profit de Jordan.L’OM a quant à lui décidé de réaliser un bond dans le passé et faire parler la nostalgie avec unrappelant les épopées européennes des Phocéens au début des années 1990 : un maillot majoritairement blanc, orné de lignes horizontales bleu ciel sur les manches.Originalitévintage, le Classique se joue jusque dans les maillots.