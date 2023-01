Le PSG dans le top 5 des puissances financières européennes

This year's Deloitte Money League ?No surprise who sits on top ? pic.twitter.com/qcKiPsrP7H — Football Transfers (@Transfersdotcom) January 19, 2023

VP

Bien placé, mais pas encore au sommet.Le cabinet Deloitte vient de publier son rapport annuel des clubs européens qui ont réalisé le plus grand chiffre d’affaires en 2021-2022 . Sans surprise, le PSG se trouve à nouveau dans les hauteurs du classement, à la 5ème place avec 654 millions d’euros. Le club parisien enregistre d’ailleurs une belle progression par rapport à la saison précédente (6ème, 556 millions d’euros), avec un chiffre d’affaires en hausse de 18%. Le PSG dépasse le Bayern Munich, mais reste derrière Manchester City, le Real Madrid, Liverpool et Manchester United.Au niveau des tendances générales du classement, la domination financière de la Premier League s’accentue : parmi les 20 premiers du classement, 11 clubs évoluent dans le championnat anglais. Dans l’autre sens, on note aussi les difficultés des clubs italiens : Aucune équipe de Serie A n’est présente dans les 10 premiers, les deux « locomotives » (la Juventus et l’Inter) sont les seuls clubs du top 20 à ne pas avoir augmenté leur chiffre d’affaires. En tête du classement il y a deux ans, le FC Barcelone continue également sa chute et se retrouve à la 7ème place.C'est ce qui arrive quand on donne à Memphis deux payes.