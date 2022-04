Le président de la fédération marocaine milite pour les retours de Ziyech et Mazraoui

TT

Une affaire Benzema peut en cacher une autre.Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui n'ont pas intégré l'équipe du Maroc depuis presque un an. Le sélectionneur, Vahid Halilhodžić, refuse de les appeler à cause d'un manque de discipline. Dans le même temps, qualifiés pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, les Lions de l'Atlas ont sûrement hérité du plus gros tirage (Belgique, Croatie, Canada). Le tout alors que le divorce entre les deux joueurs et la sélection semble définitif.Mais pas aux yeux du président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaa. Lors d'un échange sur Twitter, il a déclaré travailler pour le retour de Ziyech et Mazaroui avant le Mondial.<(Ziyech)(Mazraoui)Et voilà : Vahid va encore claquer la porte avant un Mondial.