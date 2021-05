Le Portugal avec Renato Sanches, José Fonte et Danilo Pereira à l’Euro

?? Portugal have named their 26-man squad for #EURO2020 Find out who will represent the EURO 2016 winners — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) May 20, 2021

FG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Uneà l’accent français.Champion d’Europe en titre, le Portugal fait naturellement partie des favoris à la conquête du trophée continental. Et pour rafler un deuxième sacre européen consécutif, une performance seulement réalisée par l’Espagne en 2008 et 2012, Fernando Santos a dévoilé une liste de 26 joueurs qui donne le vertige. Outre les cadors habituels tels que Cristiano Ronaldo, Pepe, Rui Patrício, Bernardo Silva ou encore João Moutinho, le sélectionneur portugais a également convoqué quatre joueurs évoluant dans notre bonne vieille Ligue 1 : les Lillois José Fonte et Renato Sanches, le gardien lyonnais Anthony Lopes et le milieu de terrain parisien Danilo Pereira.Pour rappel, le Portugal, placé dans la poule de la France, l’Allemagne et la Hongrie, fera son entrée dans la compétition face auxle 15 juin prochain à Budapest.Ce groupe F s’annonce dantesque.