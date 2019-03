Le Paris FC met la pression, Sochaux respire

Solide vainqueur de l'AJ Auxerre, le Paris FC s'impose sans sourciller à Charléty et se relance dans la course à la montée directe (3-0). Un peu derrière, Troyes fait le boulot contre Grenoble (2-1), et Clermont vient chercher un bon nul à Brest (0-0). En queue de peloton, le bon élève de la soirée est Sochaux, vainqueur à Niort (1-0).

Les résultats de la 30e journée de Ligue 2 :

Le vrai héros : Thomas Touré

Le vrai coup de mou : Brest

Le chiffre : 9

Sujet, verbe, compliment : Faruk Hadžibegić

Oh, le vilain geste !

Si cette soirée était une pizza : la magherita

Vous vouliez des nouvelles de l'homme qui a un jour montré involontairement son sexe en direct à la télé ? Hé bien voilà Thomas Touré en chair et en os, dans une situation bien plus confortable : celle du joueur de la journée. Pour sa première titularisation à Charléty, le milieu offensif prêté par le SCO d' Angers a assuré le spectacle face à des Auxerrois sans grande confiance. Une frappe croisée limpide en première période (1-0, 15), puis un penalty rempli de sang-froid à un quart d'heure de la fin du match (2-0, 77). Grâce à son nouvel élément et un deuxième penalty transformé par la pépite Wamangituka (3-0, 84), le Paris FC recolle à trois points de la deuxième place occupée par Brest . Costaud.Aussi surprenant que cela puisse paraître, le bonnet d'âne de la soirée se situe en haut du classement. Incapable de s'imposer au stade Francis-Le Blé face à Clermont (0-0), le Stade brestois était orphelin de Gaëtan Charbonnier , Édouard Butin, Yoann Court et Julien Faussurier . Et sur le plan comptable, les Finistériens ne se sont plus imposés en Ligue 2 depuis le 22 février dernier. Et voilà comment relancer un suspense pour la montée directe qui semblait bouclé...Comme le nombre de buts inscrits par le FC Sochaux-Montbéliard à l'extérieur depuis le début du championnat 2018/2019. Bénéficiaires du seul but de la rencontre face à Niort ce vendredi soir, les visiteurs parviennent à obtenir un succès qu'ils n'avaient plus connu depuis cinq journées de Ligue 2. Et ce succès validé grâce au but de Sofiane Dahan permet aux Lionceaux de sortir de la zone de relégation, laissant la place de barragiste à Nancy . La bonne affaire en bas du classement, assurément.» Entre Sébastien Roudet et son ancien entraîneur au VAFC, invité du Multi Ligue 2 sur beIN Sports, l'amour est encore bien vivant.Unen pleine figure est-il synonyme de penalty ? Pour l'arbitre de la rencontre entre les mal classés Béziers et le Gazélec Ajaccio , pas du tout. C'est pourtant à la suite d'un coup franc corse envoyé sur la transversale que Joris Marveaux souhaite pousser le ballon dans le but vide de la tête, mais Simon Gbegnon Amoussou est l'auteur d'un coup de pied haut dans la tête de l'ancien Montpelliérain. Résultat ? Faute pour Béziers. Pourquoi pas, après tout !Quinze buts en huit matchs, c'est maigre. En définitive, de la sauce tomate, du fromage, et puis c'est tout.