Le Napoli mate encore l'Ajax et file en huitièmes

Napoli (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera - Anguissa (Ndombele, 49e), Lobotka, Zieliński (Gaetano, 89e) - Lozano (Politano, 77e), Raspadori (Osimhen, 49e), Kvaratskhelia (Elmas, 77e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Ajax (4-3-3) : Pasveer - Sánchez (Baas, 64e), Timber, Blind, Bassey - Klaassen, Álvarez, Taylor (Grillitsch, 64e) - Berghuis (Conceição, 84e), Kudus (Brobbey, 64e), Bergjwin (Ocampos, 84e). Entraîneur : Alfred Schreuder.

Quatre à la suite.Au terme d'une rencontre haletante, le Napoli a encore battu l'Ajax ce mercredi soir (4-2). Une quatrième victoire en quatre matchs qui permet auxde composter leur ticket pour les huitièmes de finale.Dans un stade Diego Armando Maradona à guichets fermés, le Napoli ouvre le score sur son premier mouvement collectif : un une-deux génial entre Piotr Zieliński et Hirving Lozano, et un but de la tête du Mexicain. La réaction néerlandaise est immédiate, mais Alex Meret sort la frappe de Steven Bergjwin, et celle de Kenneth Taylor fuit le cadre. Deux occasions que l'Ajax va regretter, car à la suite d'une action initiée par Zieliński et Khvicha Kvaratskhelia, ce dernier sert Giacomo Raspadori, qui fait le break grâce à un parpaing du gaucheIl faudra attendre le retour des vestiaires pour que les filets de Meret tremblent, la faute à un coup de casque de Davy Klaassen. Un but qui récompense la bande d'Alfred Schreuder, mais qui réveille celle de Luciano Spalletti, lequel fait entrer Victor Osimhen et Tanguy Ndombele. Sur un de ses premiers ballons, l'ancien Lyonnais décoche une reprise de volée, déviée par une main. L'arbitre siffle donc penalty, et Kvaratskhelia le transforme sans sourciller. Encore énorme ce mercredi soir, le Géorgien est imité par Bergjwin, qui redonne espoir aux siens. Pour rien, car Osimhen met fin au suspense en profitant d'une erreur de Daley BlindUn joli cadeau pour le retour de l'attaquant nigérian.