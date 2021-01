Le match que vous n’avez pas regardé : Dreams - Liberty

Le meilleur Boateng du week-end n'est à aller chercher ni du côté de Munich ni du côté de Monza, puisque le dénommé Agyenim Boateng Mensah a signé son premier coup d'éclat en Ghana Premier League. Au bon moment pour Dreams FC, en mal de points. Pour le reste, c'est là-dessous que ça se passe.

Dreams FC 4-1 Liberty Professionals FC

Place aux jeunes

Liberty à l'Esso'reuse

Par Quentin Ballue

Photos : Dreams FC.

Tous propos recueillis par QB, sauf mentions.

C'était LA rencontre à ne pas manquer. LE match à ne rater sous aucun prétexte. LA partie à suivre durant le week-end. Avec un résultat surprenant : au bord de la zone rouge au coup d'envoi, le Dreams FC s'est offert un peu d'oxygène dimanche lors de la dixième journée de la Ghana Premier League en marchant sur un autre mal classé, le Liberty Professionals FC. Deux clubs qui, au-delà d’afficher le même nombre de points avant ce match, ont beaucoup de choses en commun.Aucun des deux clubs n’existait, trente ans en arrière. Liberty est né en 1996, son voisin en 2009. Deux nourrissons dans le paysage footballistique ghanéen, et deux projets animés par la même idée : miser sur la jeunesse pour grimper et se rapprocher des sommets. Lesen ont fourni une démonstration claire, en alignant un onze d'une moyenne d'âge de tout juste 21 ans ce dimanche., reconnaît le manager général de Liberty, Godfred Akoto Boafo, dont le club a formé un certain Michael Essien. Dreams n’est pas en reste comme pépinière de talents. Le plus connu : Abdul Rahman Baba qui, depuis son départ en 2012, a notamment porté les couleurs d'Augsbourg, Chelsea, Schalke 04 et Reims. Emmanuel Lomotey, recruté par Amiens l'été dernier, en est un autre.La valeur n'attend pas le nombre des années, et le Dreams FC l’a particulièrement bien montré. En une petite décennie, le club a grandi, très vite, et inspire, déjà. Sur le terrain, puisqu'il évolue dans l’élite, mais aussi en dehors. Au point que le président du conseil d'administration de l'Autorité nationale des sports, Kwadwo Baah Agyemang , en a fait un exemple en 2019 lors d'une conférence de presse :Le club est d’ailleurs le premier du pays à s’être doté d’une mascotte, Believer. Avec une dégaine comme aucune autre.Dreams n’a perdu qu’un seul de ses sept derniers duels avec Liberty, au moment d’accueillir son rival au Theatre of Dreams de Dawu. Un stade qui n’a rien à voir avec Old Trafford, évidemment. Mais contrairement au Derby of England du quatrième tour de la Cup, la rencontre s'est jouée avec du public au bord du terrain. Les quelques dizaines de spectateurs ont pu assister à une démonstration de force des locaux, qui ont d'emblée mis la pression sur leur adversaire. Passé tout près de reprendre un centre de Fahadu Suleman (15), Victor Oduro a ensuite manqué le cadre pour quelques centimètres (21). Son capitaine Joseph Esso, lui, a buté sur le portier adverse (29). À force de plier, l'arrière-garde desa fini par rompre. D'abord face à Agyenim Boateng Mensah (36), qui courait derrière son premier but de la saison, puis sur un penalty transformé par Esso (39). Impeccable dans ses premières interventions (10, 25), Solomon Agbasi a dû s'incliner avant la pause sur un penalty de Daniel Antwi (44). Une réduction du score qui a entrouvert une porte pour les visiteurs. Rapidement refermée par les, déterminés à ne pas décevoir leur coach Vladislav Viric, toujours invaincu depuis son arrivée début janvier, mais contrarié de la prestation de ses joueurs contre Bechem le week-end précédent (1-1).Pas question de lever le pied, donc. Une attitude récompensée par deux autres réalisations, Agyenim Boateng Mensah et Joseph Esso s'offrant chacun un doublé. Avec une troisième défaite de rang, Liberty glisse au quatorzième rang, un tout petit point devant la zone de relégation. Il en faudra plus pour faire honneur à la devise du club,. Relégable il y a encore quelques semaines, le Dreams FC confirme de son côté son renouveau. Il pointe maintenant à la onzième place, à seulement trois points du podium., martèle Derrick Okraku, responsable de la communication desUne confiance qui fait écho à l’identité du club :Viser la lune, ça ne leur fait pas peur.