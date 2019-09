Le LOSC sort vainqueur d'un film d'erreurs

À quatre jours de défier l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, le LOSC a remporté vendredi soir sa troisième victoire à domicile de la saison (2-1) face à Angers et rebondi après la défaite subie avant la trêve du côté de Reims.

37

Osimhen, cinq à la maison

Copie tachée

Maignan - Pied, Fonte, Gabriel, Bradarić (Reinildo, 74e) - Soumaré, André - Araujo (R. Sanches, 71e), Ikoné (Ouattara, 83e), Bamba - Osimhen. Entraîneur : Christophe Galtier.



Butelle - Manceau, Pavlović, Traoré, Thomas (Thioub, 71e), Aït Nouri - Pereira Lage (Alioui, 57e), Santamaria, Mangani (Pajot, 73e) - Capelle, Bahoken. Entraîneur : Stéphane Moulin.

Si, sur la route d'Amsterdam, Oxmo Puccino demandait à ses potes de lui faire tourner le cerveau, Christophe Galtier, lui, ne réclamait qu'une chose à ses soldats : sortir de cet apéro organisé face à Angers sans bobo. Privé des deux tiers de son effectif durant la trêve, le boss du LOSC craignait particulièrement ce match posé un vendredi soir, au surlendemain seulement du retour de certains internationaux. Pas de panique : contre un SCO timide, les Lillois ont fait le boulot et sont sortis vainqueurs d'un film d'erreurs (2-1). Les Nordistes sont prêts à défier l'Ajax.Jour gris à Lille : ciel gris, match gris, mines grises. Si Stéphane Moulin annonçait avant la rencontre que son SCO allait «» après avoir décroché trois victoires en quatre journées de Ligue 1, le druide angevin a finalement vu se présenter à ses hommes une étape plate, sans trop de rythme, étrange. Un match de vendredi soir à dix-neuf heures, une rencontre d’après-trêve et d’avant-C1 pour le LOSC : pas simple à vendre. Et pas simple à jouer, ce qu’on a rapidement compris lorsque au milieu d’un Pierre-Mauroy à moitié vide, les Lillois ont passé leur première période à tenir le ballon (66% du temps), sans rien réussir à en faire. Ou presque, car les hommes de Galtier, qui avait décidé de faire reposer certains titulaires (Çelik, Renato Sanches) avant le déplacement à Amsterdam prévu mardi, se sont malgré tout créé une occasion. La bonne : à six minutes de la pause, Luiz Araujo a transformé un dégagement de Gabriel en départ de feu, joué avec Romain Thomas, puis décalé Bamba, dont le coup de fusil a glissé entre les mains de Butelle, avant que Victor Osimhen ne vienne inscrire son cinquième but en trois rencontres à Pierre-Mauroy. Avant ça, il n’y avait eu que des miettes. Un coup franc non cadré de Bradarić et une volée trop enlevée signée Osimhen après une belle déviation d’Ikoné. Pas de quoi emporter la foule.Miracle : le but d’Osimhen a réveillé les fidèles de Villeneuve-d’Ascq et a fait naître un match, un vrai. Un match où le SCO a (enfin) pointé le bout de son nez avec un pétard roulé par Capelle et écrasé par Maignan. Et un match où le LOSC a définitivement fait la différence sept minutes après le retour des vestiaires grâce à Araujo, venu parfaitement conclure un mouvement né d’une récupération haute de Benjamin André, très bon vendredi soir. Piqué, Stéphane Moulin a alors tenté de réagir : exit Pereira Lage et Romain Thomas, en avant Rachid Alioui et Sada Thioub. Unosé, qui a permis à Angers de mettre un peu le pied sur le ballon, sans non plus faire claquer les mollets locaux. Au contraire : Galtier a profité de la dernière demi-heure pour filer un morceau de match à Renato Sanches, quelques graines à Reinildo et a laissé Jonathan Ikoné, assez brouillon par séquences, se remettre tranquillement de ses premiers pas chez les Bleus. Pourquoi faire autrement ? Le LOSC tenait déjà l'essentiel : une troisième victoire à domicile qui, si elle n'a pas été brillante par le jeu et a été tachée par un but de Bahoken en fin de rencontre, suffit pour dormir en paix avant de s'envoyer son premier shot européen de la saison.