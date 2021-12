Le LOSC bute sur Lyon

En réussite depuis le début du mois de décembre, Lille a calé à domicile face à l'OL (0-0) malgré un réveil en seconde période et une grosse domination en fin de partie. Ni Dogues ni Gones ne sortiront du week-end dans le top 10.

Lopes tient la Burak, Gudmundsson croque

LOSC (4-4-2) : Grbić - Çelik, Fonte (c), Botman, Djaló - Ikoné (Gomes, 69e), André (Onana, 90e), Sanches, Bamba (Gudmundsson, 81e) - David, Yılmaz. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.



OL (3-4-1-2) : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Gusto (Dubois, 85e), Guimarães, T. Mendes (Caqueret, 73e), Henrique (Emerson, 35e) - Aouar (Cherki, 85e) - Slimani (Kadewere, 73e), Dembélé (c). Entraîneur : Peter Bosz.



En ce moment, le LOSC est en pleine bourre en Ligue des champions - avec une première place décrochée dans son groupe - mais aussi en Ligue 1, où Rennes et Troyes viennent d'être terrassés. Mais cette saison, le LOSC est aussi une équipe malade, parfois incapable de se faire violence, statut qu'elle partage avec l'Olympique lyonnais. Ce dimanche midi, les deux gros éclopés du championnat ont donc offert un bon vieux 0-0 - comme la Ligue 1 nous en offre peu en 2021-2022 - sur la pelouse médiocre de Pierre-Mauroy, malgré un sursaut du LOSC en fin de partie, lequel a pu se rendre compte qu'Anthony Lopes était toujours une valeur sûre. Tout cela ne rend service à aucune des deux formations, qui vont continuer de se regarder dans le ventre mou.Avec un OL privé de Lucas Paquetá, il faut attendre neuf minutes pour voir une première cartouche molle de Moussa Dembélé (10) ou un ballon d'Houssem Aouar mal exploité par Malo Gusto (20). En face, c'est un Jonathan Bamba bien en jambes qui fait ou provoque des différences, mais Jonathan David et Burak Yılmaz n'en profitent pas (23, 28). À la 38, histoire d'égayer 40 premières minutes plutôt tristes, Islam Slimani se montre enfin utile lors d'un échange avec Gusto, mais José Fonte ferme la porte à Dembélé au bout. L'OL pousse et l'Algérien trouve également Sven Botman sur ce qui aurait pu être la seule frappe cadrée avant la pause (42), avant que Dembélé ne gâche une situation en piquant trop sa tête sur corner (43).Finalement, avant l'entracte, Aouar régale, mais n'enroule pas assez à l'arrivée (44). À la reprise, le niveau grimpe, mais Dembélé manque de tranchant à deux reprises (50, puis 54sur la galette d'un Gusto intenable). Alors que les espaces se dévoilent d'un côté comme de l'autre, Jonathan Ikoné a un deux contre un à jouer, mais ne sert pas Yılmaz - qui enchaîne les hors-jeu par ailleurs - et est parfaitement cerné par Castello Lukeba (61). Lyon s'ouvre, s'expose et le show Anthony Lopes débute à la 68: Ikoné s'infiltre et parvient cette fois à glisser la gonfle à son collègue turc, qui trouve la main ferme du portier. Trois minutes plus tard, Jonathan David est lancé et se bagarre avec Lukeba, puis voit Yılmaz perdre son deuxième duel avec Lopes (71).À force de s'acharner, l'OL réussit à s'approcher de la zone de vérité, mais Tino Kadewere est contré dans une forêt de jambes (83). Au terme d'un contre emmené par Jonathan David et prolongé par leBurak, Gabriel Gudmundsson a la balle de match au bout de son pied gauche, mais envoie une saucisse en tribune (86), alors qu'un coup franc lyonnais botté par Léo Dubois permet à Damien Da Silva de toucher les gants d'Ivo Grbić (88). Les derniers instants sont lillois : sur son premier ballon, Amadou Onana n'est pas loin de pouvoir mettre au fond un centre de Yılmaz (90+1), alors que Gudmundsson se voit offrir une deuxième chance de la part de Zeki Çelik, mais croque (90+3). Une dernière tête de Yılmaz à côté (90+6) met fin au supplice rhodanien et permet de dire à Slimani que le bon point, aujourd'hui, sera lyonnais. On aura du mal à le contredire.