Le jour où Savidan a refusé le Real Madrid… B

Si Steve Savidan avait accepté, sans doute Julien Faubert aurait appris. L’ancien attaquant international français a décliné l’offre du Real Madrid, la suite on la connaît. Invité cette semaine à participer à « Gym Tonic » , notre live Instagram quotidien mêlant quiz foot et questions du public, Savigoal a été interrogé sur les transferts qui ne se sont pas faits dans sa carrière. Et il a partagé cette anecdote :(en National, où il termine meilleur buteur avec 19 buts et remporte le titre de champion, ndlr)Sage décision quand on regarde la suite : titre de meilleur buteur et champion de L2, joueur du mois d’août 2006 en L1, quadruplé contre Barthez en février 2007 et sélection en équipe de France contre l’Uruguay, ponctuée par un petit-pont et deux retournés pas cadrés, même si la plupart des gens ont gardé en tête qu'il avait marqué. Julien Faubert, lui aussi, n'a qu'une seule sélection, contre la Bosnie-Herzégovine. Sauf que lui a marqué le but de la victoire, à la 90ème, en portant le n°10 de Zidane dans le dos. Mais qui pour s'en rappeler ?