Un vent d'Éire frais

En Europe, l’Irlande fait figure d’exception. Concurrencé par le football gaélique local et caché dans l’ombre de la Premier League anglaise, le soccer irlandais tente toujours difficilement de se faire une place sur l’île d’Éireann. Pourtant, c'est bien la carte de la proximité qui pourrait jouer en sa faveur.

Dans l'antre du football gaélique

Dans l'ombre de la Premier League

(1) En 2020, le livre Champagne Football écrit par deux journalistes du Sunday Times, avait révélé comment Delaney confondait son carte bancaire avec celle de la fédération du temps qu'il en était le dirigeant. Il aurait fait passer près d'un million d'euros de dépenses en bijoux, limousines, hôtels et sites de vente en ligne sur les comptes de la FAI. Celle-ci avait aussi avancé les 80 000 euros de frais pour sa sublime et extravagante fête d'anniversaire pour ses 50 ans, qui aurait fait rougir Gatbsy de jalousie, et épongé 30 000 euros de dépenses non remboursées par Delaney.

Nouveau logo , nouveaux dirigeants et nouvelles ambitions. En février dernier, la Football Association of Ireland a annoncé vouloir tourner définitivement la page d’une décennie cauchemardesque qui a abouti au scandale du « Champagne Football »et à la démission de son ancien patron. Le règne de John Delaney aura duré 14 ans, et celui-ci laisse une fédération en jachère, des caisses plombées d’une dette de 70 millions d’euros , des chantiers de nouveaux stades à l’arrêt et une image catastrophique auprès des supporters irlandais., taclait sévèrement Stephen McGuinness, secrétaire de la Players' Union La marche est haute pour John Hill, le nouveau directeur général de la FAI. D’autant que l’Irlande se désintéresse toujours de ses clubs et de son championnat local. Loin d’être le sport le plus populaire sur l’île, le soccer, comme on dit ici, se fait distancer par le rugby et par son homonyme local : le football gaélique. La seconde religion de l’île., détaille le Lyonnais Sébastien Berlier, Dublinois d’adoption, et animateur du compte Football irlandais.La commune de Chill Chartha, dans le comté de Donegal, le plus au nord de l’île, illustre bien l’ornière dans laquelle est le soccer.(Gaelic Athletic Association), annonce fièrement James Hegarty, bénévole du club, rencontré sur les bords du terrain pendant l’entraînement de son fils. Dans cette petite paroisse rurale, le club est le creuset communautaire et les jours de match, les gradins herbeux, face à la mer, sont bondés.Pour se frotter à la ferveur du soccer, il faut faire 70 bornes en voiture et se rendre à Ballybofey, au beau milieu du comté du Donegal. Plus gros club du coin, le Finn Harps FC fait figure de petit poucet de la première division irlandaise. Ce soir-là, l’équipe locale reçoit le Shelbourne FC de Dublin pour un match important dans la course au maintien. Les supporters se massent tranquillement sur l’estrade construite sous un hangar de tôles agricoles rouillées., commente à l’unisson Richard et Stephen, venus du comté voisin de Tyrone et vêtus du survêt officiel du club.Fondé en 1954, le club a rejoint la Premier Division en 1969 et survit tant bien que mal. Une dizaine de supporters battent le tambour et encouragent les joueurs devant un immense maillot défraîchi accroché à la cloison des gradins. Et si, sur le terrain, les deux équipes se tiennent en respect, les gobelets de café et barquettes en polystyrène usagés s’accumulent dans de vieux bidons.Dans les estrades du Finn Park, certains supporters s’affichent avec des maillots ou bonnets de leur club de GAA. Pas un problème pour Ollie Horgan, le légendaire coach de Ballybofey :De l’autre côté de la route domine le rutilant stade de foot gaélique qui donne un sérieux coup de vieux au Finn Park., sourit Stephen.complète son pote de Tyrone.Dans cette terre de foot gaélique, le soccer creuse malgré tout son sillon., précise fièrement Aidan Campbell, le directeur commercial des Harps. Héros local, Coleman jouait au club de GAA de Killybegs avant de se lancer un peu par hasard dans le soccer et de terminer défenseur d’Everton, d’être élu joueur de l’année par les fans et capitaine de l’équipe nationale irlandaise. L’un des problèmes à relever pour la Fédération irlandaise est justement de réussir à garder ce genre de pépite. Là, le Brexit pourrait avoir un effet indirect positif., détaille, enthousiaste, Aidan Campbell. Le résultat se fait déjà sentir :, rapporte le site d’info The 42 Avec une montée en gamme progressive de la qualité de jeu, la Football Association of Ireland espère aussi attirer le regard des supporters irlandais complètement happés par le championnat anglais., analyse Sébastien Berlier, devenu expert du championnat irlandais.Selon un sondage publié par la Cork University Press , un tiers des amateurs de football en Irlande supportent Manchester United, 29% Liverpool FC, 14% le Celtic de Glasgow... Le Cork City FC, le premier club irlandais, n’arrive qu’à la sixième place avec 7% de soutien, puis vient l’équipe de Dundalk à 4%. D’après cette enquête, les Irlandais sont même aussi nombreux à aller voir un match du championnat local qu’à prendre l’avion pour aller en Angleterre.Sans pouvoir rivaliser avec la qualité de jeu de la Premier League, les équipes irlandaises misent sur la convivialité et la chaleur des stades. En 2018, le club dublinois des Bohemians avait lancé une campagne de pub sur le thème de(des gradins plutôt que la tv)., s’enthousiasme Sébastien Berlier.Pour séduire les supporters qui préfèrent rester sur leur canapé, malgré tout, la fédération a aussi trouvé la parade. Lancé pendant la période de confinement, une plate-forme en ligne permet de visionner à la demande, et pour 5 euros, tous les matchs de première et deuxième divisions.À Ballybofey, le match touche à sa fin, une nouvelle action éclate devant les cages adverses. La balle se fourre au fond des filets à la 89minute. 1-0 pour les Harps contre le Shelbourne FC. Les supporters quittent soulagés la vieille enceinte de Ballybofey en rêvant à demain. À l’arrêt depuis des années, le chantier du nouveau stade de 5400 places est à nouveau sur les rails. Les premiers matchs y sont prévus pour la saison 2024.conclut, tout sourire, Aidan Campbell. Un nouvel élan, à l’image du championnat irlandais ?