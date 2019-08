Le fil d'Adrian

Deuxième meilleur buteur de Ligue 2 après cinq journées, Adrian Grbic est la dernière bonne pioche en date du Clermont Foot, mais aussi la première pépite trouvée à l'étranger par la nouvelle direction du club auvergnat. Perçons le mystère.

« Je n'ai jamais cessé de l'avoir dans le viseur »

L'exemple Florian Ayé

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB, exceptés ceux de Ingo Winter, recueillis par JD.

À quoi reconnaît-on un tueur des surfaces ? Peut-être à son regard. Du moins, c’est l’avis de Pascal Gastien, homme de cinquante-cinq ans qui possède au moins un argument pour briller en société : au printemps dernier, l’entraîneur du Clermont Foot a été élu meilleur entraîneur de Ligue 2. Ce qu’il en a dit ? Une vérité que peu de types de son secteur ose affirmer publiquement : «» Simple, quand Gastien parle, on l’écoute et on prend note, surtout lorsqu'on l’interroge sur les attaquants passés récemment par Gabriel-Montpied. Voilà les noms : Sloan Privat, Idriss Saadi, Adrien Hunou, Gaëtan Laborde, Famara Diédhiou, Ludovic Ajorque, Rémy Dugimont, Florian Ayé. Et voilà la dernière trouvaille : Adrian Grbić, vingt-trois ans, que personne n’avait, là encore, vu arriver. Un mec qui voit «» , explique Gastien.La preuve : après 435 minutes de Ligue 2, l’Autrichien en est à cinq buts en cinq journées et bombe fermement le torse sur le podium des meilleurs buteurs du championnat, entre un Tino Kadewere en feu et un trio de poursuivants Courtet-Merdji-Wissa. Interrogé récemment par, son coéquipier Alassane N’Diaye n’a pas joué les surpris. Au fond de lui, le milieu clermontois savait : «» Pascal Gastien ne dit pas autre chose : «Reste les faits : Clermont est devenu un tremplin en or pour bon nombre de talents laissés sur le bord de la route ou placés hors des radars classiques. «, complète Gastien.» Pour Grbić, c’est aussi la réussite d’une nouvelle direction qui avait annoncé, à son arrivée en mars dernier, qu’elle ne venait pas en France pour «» . Au contraire, le président Schaefer, conseillé par l’ancien candidat à la président de la FIFA, Jérôme Champagne, en charge en Auvergne des relations internationales et de la communication, construit doucement son projet et a lancé cet été, dans la bataille, son responsable du scouting, Ingo Winter, notamment passé par Hanovre ou les Young Boys de Berne. «, note Champagne.Partant, il faut désormais s’intéresser à la traque, racontée par Winter en personne. D’abord, on déniche : «(le SC Rheindorf Altach, N.D.L.R.)» Ensuite, on appréhende la bête : «» Enfin, on la dresse et là, tout le mérite revient à Gastien, qui ne cache pas «» et qui a également avalé bon nombre de vidéos de l’attaquant autrichien, notamment de ses matchs avec les espoirs. On connaît la suite.Mais aussi le passé, et c’est aussi cet élément qui a fini de convaincre Adrian Grbić, comme l’explique Ingo Winter : «» Ce que Grbić fait depuis le début de saison, entre une merveille glissée dans la lucarne de Vachoux à Orléans (0-1) et un match XXL contre Lens (1-1) début août. Au point de bluffer une grande partie de l’effectif clermontois, qui a vu débarquer sans prétention un type qui a disputé le dernier championnat d’Europe espoirs en Italie – 78 minutes contre Gibraltar (3-0) – et qui ne maîtrise pas encore le français. «, enchaîne Gastien.» Prochaine étape : un déplacement à Valenciennes, vendredi soir, où Grbić pourrait défoncer encore un peu plus une porte qu’il a ouverte en marquant lors de la réception d’Auxerre (1-1) la semaine dernière. En cinq matchs, l’Autrichien a déjà sauté et écrasé son record de l’an passé. Clair et juste.