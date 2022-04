Nantes résilie le contrat de Limbombe, qui venait de réintégrer le groupe pro

Info @RMCsport Limbombe et le #FCNantes c'est fini ! Anthony Limbombe n'est plus Canari. Le contrat du milieu de terrain belge a été résilié, trois jours après la réintégration de ce dernier au groupe pro pour éviter des sanctions. Il était sous contrat jusqu'en juin 2024. — David Phelippeau (@dphelippeau) April 4, 2022

? Le @FCNantes annonce la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’??????? ????????, à compter de ce lundi 4 avril 2022.Le Club souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière. — FC Nantes (@FCNantes) April 4, 2022

FP

Le joli poisson d'avril.Alors qu'il se pensait réintégré au sein de l'effectif professionnel du FC Nantes depuis ce vendredi 1er avril , Anthony Limbombe ne fait déjà plus partie du club nantais. La Maison jaune et le Belge sont tombés d'accord pour résilier le contrat de l'ailier gauche, d'après les informations de RMC Sport et Ouest-France Acheté au Club Bruges en 2018 pour plus un peu plus de huit millions d'euros (hors bonus) via le patibulaire agent Mogi Bayat , Limbombe reste, encore aujourd'hui, le plus gros transfert de l'histoire des Canaris. Depuis son arrivée, l'international belge (une cape en mars 2018) avait disputé seulement 38 parties toutes compétitions confondues avec le FCN (il avait prêté six mois au Standard de Liège en 2019), le dernier datant du 7 mars 2020. Il aura inscrit quatre buts en jaune et vert.Le club a officialisé la nouvelle en fin d'après-midi, avec un communiqué aussi maigre que la trace que laissera le joueur dans la cités des ducs de Bretagne, dans lequel on peut notamment lire :[...]. Désormais libre comme l'air, Limbombe (qui était le cinquième plus gros salaire du club avec 100 000 euros mensuels, selon) va pouvoir rebondir où bon lui semble.La fin du calvaire, pour le joueur comme pour le club.