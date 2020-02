Le Bayern se balade à Cologne

Cologne (4-2-3-1) : Horn – Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach (29e Kainz) – Shkiri, Hector – Drexler, Uth, Jakobs (72e Schmitz) – Córdoba (81e Modeste). Entraîneur : Markus Gisdol.

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer – Pavard, Boateng (46e Hernández), Alaba, Davies – Kimmich (59e Tolisso), Thiago – Gnabry, Müller, Coman (79e Goretzka) – Lewandowski. Entraîneur : Hans-Dieter Flick.

Il paraît que le Bayern était sous pression. Attendu au tournant après la victoire autoritaire de Leipzig face au Werder (3-0) la veille, le géant munichois n'a fait qu'une bouchée de Cologne, ce dimanche, et a repris les commandes de la Bundesliga tout en étirant son invincibilité en 2020.Malgré la victoire probante face à Fribourg (4-0) et le bel élan de son équipe (une seule défaite lors des six derniers matches de championnat), Markus Gisdol mesurait le défi que représente la réception du Bayern : «» Et le septuple champion en titre donne d'entrée un peu plus corps aux propos du coach colonais qui n'a jamais battu son adversaire du jour en sept confrontations. Comme souvent cette saison, c'est le duo Müller-Lewandowski qui frappe avec un service de l'Allemand pour la vingt-troisième réalisation du Polonais. Inspiré, Müller continue de régaler ses partenaires et offre sa quatorzième passe décisive en Bundesliga à Coman. La machine bavaroise se met en branle, inéluctablement, et Gnabry éteint déjà tout semblant de suspense avant même le quart d'heure de jeu.Désarçonné, supplicié sur chaque offensive, le promu d'un Córdoba esseulé devant subit sans réagir. Le subtil extérieur de Thiago flirte avec le montant de Horn (20) tandis que Gnabry heurte la barre transversale (30) et Kimmich le poteau (37). Un brin remis d'aplomb après la pause, Cologne – qui n'a plus fait tomber le Bayern depuis février 2011 – se distingue sur une jolie demi-volée de Kainz repoussée par Neuer (55). Mais alors que le RheinEnergieStadion se réveille timidement, Gnabry décide de perforer la défense rhénane pour claquer son doublé. Le promu, joueur jusqu'au bout, parvient tout de même à atténuer le score grâce à Uth. Et il faut un Neuer de gala devant Córdoba (79) et Modeste (89) pour éviter aux siens une fin de partie sous tension.Avec cette huitième rencontre consécutive sans défaite sur la scène domestique, le Bayern met désormais la pression sur son concurrent Leipzig, qui s'attend à un déplacement relevé à Schalke lors de la prochaine journée.