Le Bayern assomme Benfica

SL Benfica (3-4-3) : Vlachodimos - Verissimo, Otamendi, Vertonghen - A. Almeida (Gonçalves, 40e), João Mário (Taarabt, 80e), Weigl, Grimaldo - R. Silva (Pizzi, 80e), Yaremchuk (Everton, 76e), Núñez (Ramos, 80e). Entraîneur : Jorge Jesus.



Bayern Munich(4-2-3-1) : Neuer - Pavard (Gnabry, 66e), Upamecano, Süle, L. Hernández (Richards, 86e) - Kimmich, Sabitzer (Tolisso, 86e) - Coman (Musiala, 86e), Müller (Stanišić, 76e), Sané - Lewandowski. Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Ce Bayern est décidément trop fort.Longtemps malmené par une solide équipe de Benfica, le Bayern a finalement pris le meilleur au stade de la Luz, grâce à dix dernières minutes de folie (0-4). Dans cette rencontre rythmée, les Bavarois ont eu la possession et ont longtemps buté sur un Vlachodimos infranchissable. Quand le portier du Benfica est battu, la VAR s'en est mêlée pour annuler deux pions de Lewandowski et Müller, quelques minutes après un poteau de Pavard.Le verrou portugais a finalement fini par sauter dans les vingt dernières minutes, sur un coup de fusil de Leroy Sané sur coup franc. Loin d'être ridicules, les Lisboètes ont procédé en contre grâce aux flèches Rafa Silva et Darwin Núñez, mais les attaquants se sont heurtés à un Neuer toujours aussi impressionnant. Malgré une grosse prestation, les Portugais ont complètement craqué en toute fin de match, en encaissant trois pions en cinq minutes. Everton a d'abord poussé le ballon dans son propre but, avant que Lewandowskiet Sanéne punissent un peu plus Benfica.Le duel Lewandowski-Benzema se poursuit et on s'en frotte les mains.