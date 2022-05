Le Barça devient dauphin du Real contre Majorque

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Alba, Araujo, Piqué (E.Garcia, 28e), D.Alves - Busquets, F.De Jong, Gavi - F.Torres (Fati, 75e), Depay, Aubameyang (O.Dembélé, 75e). Entraîneur: Xavi.



Real Majorque (3-4-1-2) : S.Rico - Raillo, Valjent, Russo - Maffeo, Battaglia (Kang-in, 70e), A.Sánchez (S.Sevilla, 70e), Olivan - D.Rodríguez (Grenier, 60e) - Angel, Niño (Kubo, 59e). Entraîneur: Javier Aguirre.

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, il n'y a pas eu de quatrième défaite consécutive à domicile toutes compétitions confondues pour le FC Barcelone.Opposé au Real Majorque au Camp Nou, le Barça s'est remis dans le sens de la marche en s'imposant contre une équipe à la lutte pour le maintien en Liga. Très tôt, les Catalans sont parvenus à mettre le danger sur les hommes de Javier Aguirre grâce à Pierre-Eymerick Aubameyang sur un centre bien dosé de Gavi. Mais face à la tête du Gabonais, Sergio Rico a détourné la tentative sur la droite du but majorquin (5). En guise de réponse, Fer Niño a envoyé sa reprise de volée au-dessus du but de Marc-André ter Stegen (19). Mais au jeu du plus habile, c'est bien le Barça qui a trouvé la faille en premier grâce à Memphis Depay, auteur d'un bel enchaînement sur une ouverture de Jordi Alba. Dans la foulée, Gerard Piqué, blessé, s'est fait remplacer par Eric Garcia.Globalement souverain en première période, le collectifva continuer d'avoir la mainmise sur la partie. À la suite d'un tir contré de Ferran Torres, Sergio Busquets va armer une frappe croisée du pied gauche impeccable pour inscrire le but du break. Très en jambes, Depay a tenté de s'approcher du doublé grâce à des frappes enroulées (65, 68), mais le Néerlandais a dû se contenter d'un seul but après deux mois d'abstinence. Avec le retour sur les terrains d'Ansu Fati après plus de trois mois d'absence, le Barça a vu les affaires se compliquer à la suite de la réduction de l'écart d'Antonio Raillo. Mais heureusement pour les, cela ne s'est pas empiré et Barcelone a empoché trois précieux points au classement.Nouveau dauphin du Real Madrid sacré champion d'Espagne 2021-2022 , le Barça prend deux points d'avance sur le FC Séville, troisième, et neuf sur le Betis Séville, cinquième avec un match en moins.