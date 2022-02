Le Barça décimé en défense pour accueillir Naples

[CONVOCATION] Le groupe du Barça appelé pour #BarçaNapoli ce soir en #UEL ! pic.twitter.com/3vhSYz0ZEp — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) February 17, 2022

Le Barça n’avait sans doute pas besoin de ça en défense.Leva débuter sa campagne en Ligue Europa ce jeudi (barrage contre Naples) avec un handicap important, puisque Xavi n'a pratiquement aucun joueur défensif disponible. Avec la confirmation du forfait de Ronald Araújo, seuls trois défenseurs centraux (Gerard Piqué, Eric García et Óscar Mingueza) et de deux latéraux (Sergiño Dest et Jordi Alba), sont disponibles ; sachant qu'Eric revient tout juste de blessure, et que Dest n'est plus le choix numéro 1 de Xavi. Les autres sont soit blessés (Sergi Roberto, Samuel Umititi, Alejandro Balde et Clément Lenglet), soit absents de la liste pour la compétition européenne comme Dani Alves.La ligne arrière pour le match de ce jeudi devrait donc être formée par Dest, Piqué, Eric et Alba. Xavi a fait appel à tous les joueurs disponibles, y compris Ousmane Dembélé, sachant qu'il ne peut toujours pas compter sur Memphis et Ansu Fati, blessés, ni sur les attaquants de l'équipe réserve, Ez Abde et Ferran Jutglà, qui ne sont pas inscrits pour l’Europe.À deux doigts de rappeler Dmytro Chyhrynskyy.