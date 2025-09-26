On connaît le rappeur qui animera la cérémonie pour le Ballon d’or de Dembélé au Parc des Princes

Le club préféré de ton rappeur préféré.

Le PSG devient le feat numéro 1 du rap français. Après avoir vu SDM chauffer le Parc des Princes avant le Classique contre l’OM (3-1) le 16 mars dernier, puis le show de Franglish lors de la diffusion de la finale européenne remportée 5-0 face à l’Inter, le club de la capitale poursuit sa mue en véritable label XXL avec l’annonce d’un show PLK, pour accompagner les célébrations autour du Ballon d’or Ousmane Dembélé, ce samedi soir après le match contre l’AJ Auxerre. Le rappeur français a confirmé cette invitation lors du live Twitch du streamer Gotaga.

Une semaine de rêve pour PLK

Fan du PSG depuis l’enfance, le rappeur originaire du XIVe arrondissement de Paris revient ainsi « à la maison ». « C’est particulier pour moi de jouer au Parc », a-t-il confié. Une semaine de gala pour lui, qui vient également d’annoncer deux dates au Stade de France, devenant le sixième rappeur français à remplir l’enceinte mythique de Saint-Denis.

La banlieue influence Paname, Paname influence le monde…

