Le stade d’Atalanta change de naming

SF
Gasperini parti, l’Atalanta cherche un nouvel équilibre.

Et ce, jusque dans le naming de son stade. Depuis le début de la saison, New Balance est devenu l’équipementier officiel de l’Atalanta Bergame, mais désormais il habillera également sa maison. L’équipementier américain, déjà partenaire du Bayer Leverkusen et du FC Porto, a franchi un nouveau cap en accolant son nom à celui du stade du club lombard. Fini le Gewiss Stadium, désormais, la Dea évoluera à la New Balance Arena.

Un nouveau nom pour une vieille maison

Construit en 1928 et propriété du club depuis 2017, le stade de Bergame a déjà connu plusieurs identités, d’abord le Stadio Atleti Azzurri d’Italia, puis le Gewiss Stadium à partir de 2019. Ce nouveau naming s’inscrit donc dans une nouvelle manie de marier un lieu aux équipementiers. New Balance n’est pas le seul équipementier à s’afficher de la sorte : le Paris Basketball évolue dans l’Adidas Arena, tandis que le LOSC a rebaptisé le stade Pierre-Mauroy en Decathlon Arena.

